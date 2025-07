V nesreči pri razcepu Kozarje umrl motorist

V sobotni prometni nesreči, zaradi katere je bila avtocesta pri razcepu Kozarje iz smeri Vrhnike proti Viču od okoli 16.30 več ur zaprta, je umrl motorist. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, sta bila v nesreči udeležena motorist in voznik osebnega vozila, ki je pri menjavi pasu trčil v motorista, ta pa je zaradi poškodb umrl.

Po doslej znanih podatkih je motorist vozil po levem prometnem pasu, voznik osebnega vozila pa po desnem. Voznik osebnega vozila naj bi nato pri menjavi prometnega pasu trčil v motorista, ki je padel in po vozišču zdrsel do travnate površine. Zaradi hudih poškodb je 49-letni motorist na kraju nesreče umrl, so sporočili s policije.

Policisti so opravili ogled, na kraj pa sta prišli tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče trenutno še poteka.

Avtocesta je bila na tem odseku zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče zaprta do 20.40.