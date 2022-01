Slovenci prepričali Microsoft, Facebook, Coca-Colo in Nestle

Ajpes je v tem tednu odprl aplikacijo za predložitev letnih poročil, s čimer se odpira sezona poročanja o lanskem poslovanju. O tem bo moralo poročati tudi 3653 novoustanovljenih gospodarskih družb, hkrati se je lani za 17 odstotkov povečalo število samostojnih podjetnikov in jih je zdaj 17.962. Ravno na področju poročanja pa je zelo uspešno slovensko zagonsko podjetje Zebra BI, ki med svoje stranke uvršča Microsoft, Facebook, Coca-Colo, Nestle, FedEx in druge.

V začetku leta so z Ajpesa sporočili, da so lani prejeli 69.732 letnih poročil gospodarskih družb, prispelo je tudi 51.233 letnih poročil samostojnih podjetnikov. Obenem je že zdaj znano, da poročila ne bo oddalo skoraj 1300 poslovnih subjektov, pri tolikih so namreč lani začeli teči insolvenčni postopki, bodisi zaradi stečaja, prisilnih poravnav ali likvidacij. Rok za oddajo je 31. marec.

Razumevanje podatkov

Zgodba pa se za podjetja pri oddaji letnih poročil ne konča. Kot razlagajo v slovenskem zagonskem podjetju Zebra BI, je pomembno, da so poročila razumljiva, hkrati morajo omogočati, da vodilni na podlagi letnih podatkov sprejmejo prave odločitve za naprej: »S tem se skrajša čas od priprave poročila do ukrepanja – ta mora biti minimalen, saj je čas denar. Poročila morajo biti pripravljena tako, da menedžer, ki ga z enim pogledom ošvrkne, ve, kam usmeriti pozornost, ter da mu je hkrati hitro jasno, zakaj je tako,« razlagajo pri Zebri BI.

Primer izkaza poslovnega izida FOTO: Zebra BI

Kot pojasnjujejo, ima kar devet podjetij od desetih težave z razumevanjem svojih podatkov. »V današnjih časih se razpon pozornosti zmanjšuje, količina informacij pa povečuje, kar odločevalce ovira pri izboru najboljše rešitve.«

Zebra BI se predstavlja kot vodilno podjetje za vizualizacijo poslovnih poročil in analizo podatkov. Kot glavni produkt navajajo dodatek za programa microsoft power BI in microsoft excel, ki omogoča tudi analizo podatkov in pripravo nadzornih plošč. »S programskimi rešitvami Zebre BI lahko uporabniki intuitivno ustvarijo standardizirana poročila, ki menedžerjem zaradi jasnega vpogleda v poslovanje omogočajo sprejeti hitre in pametne odločitve,« razlagajo.

Podjetje ima pisarne v Tehnološkem parku. Zaradi rasti zdaj pospešeno iščejo nove talente. FOTO: Tehnološki park Ljubljana

Hitrost

Podjetje iz Ljubljane je nastalo leta 2014, kot edino zagonsko podjetje iz Slovenije pa se je lani uvrstilo na Deloittovo lestvico najhitreje rastočih podjetij v srednji Evropi. Nanjo so se uvrstili ob 738-odstotni rasti prihodkov med letoma 2017 in 2020. Visoko rast so dosegli tudi lani; kot navajajo, so ustvarili več kot tri milijone evrov prihodkov in 1,8 milijona evrov neto dobička.

Rast v tehnološkem podjetju pripisujejo tudi startupovski kulturi, ki jo gojijo od začetka. Približno 30-članska ekipa, ki je že pred epidemijo delala od doma, zdaj zaradi rasti pospešeno išče tudi nove talente. V pisarni v Tehnološkem parku se sestanejo enkrat na teden, druga srečanja v živo so namenjena druženju.

Hitro rastoča podjetja so v Sloveniji splošen trend. Po podatkih Ajpesa jih je bilo med letoma 2016 in 2020 med vsemi podjetji 5,8 odstotka, zaposlovala so kar 129.810 ljudi oziroma 23,8 odstotka vseh delavcev v državi in dosegla 26,6 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Trenutno je hitro rastočih podjetij 6930, takih, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let, je 67, še kažejo podatki Ajpesa.

Ustanovitelj podjetja je Andrej Lapajne. FOTO: Osebni arhiv

Od slikarja do vizualizacije letnih poročil

Pa vendar se pri Zebri BI ob hitri rasti lahko pohvalijo še z drugimi aduti. Njihov pristop k vizualizaciji podatkov že zdaj uporablja več kot dva tisoč globalnih podjetij, med njimi Microsoft, Coca-Cola, Swarovski, FedEx, Nestle, BP in Philips. Njihove stranke so prav tako vsa štiri največja svetovalna podjetja, tako imenovani big four. »Vrhnji menedžment pričakuje, da mu bo omogočen hiter in jasen pregled ključnih kazalnikov poslovanja podjetja. Nato potrebuje podrobno analizo in razumevanje konteksta, da lahko čim hitreje sprejme pravo odločitev,« pričakovanja svojih strank opiše Andrej Lapajne, direktor in ustanovitelj podjetja.

Lapajne je podjetje ustanovil po tem, ko je več let deloval kot svetovalec in mentor podjetjem na področju finančnega poročanja, poslovne analitike in drugih poslovnih procesov. Diplomirani slikar in inženir računalništva o svojem produktu še pove, da njihove vizualizacije podatkov ne odgovarjajo zgolj na vprašanje, kaj se dogaja v podjetju, temveč tudi, zakaj je tako, kar daje možnost za takojšnje ukrepanje.

Podjetje je za svoja orodja prejelo Microsoftov certifikat, ki zagotavlja najvišjo skladnost in varnost podatkov. Kot prvo podjetje pa nosi tudi certifikat IBCS, ki predstavlja mednarodni standard poslovnega komuniciranja. Kot razlagajo, ta potrjuje jasnost, jedrnatost in doslednost vizualizacije podatkov.