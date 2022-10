Sloveniji se bliža stavkovni val

V nadaljevanju preberite še:

Velike podražitve energentov in drugih življenjskih potrebščin, rekordno nizka stopnja brezposelnosti in pomanjkanje kadra so okrepili sindikalne zahteve po zvišanju plač, kar so v javnem sektorju že dosegli. A gospodarstvo že kaže prve znake ohlajanja in lahko se zgodi, da bodo podjetja kmalu tudi odpuščala.