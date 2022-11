Slovenija predlaga osem področij, na katerih bi sodelovala pri obnovi Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (Unido), katere članica je tudi Slovenija, pripravlja načrt za povojno obnovo Ukrajine. Slovenija je poslala osem predlogov pomoči z različnih področij, na katerih bi lahko pri obnovi sodelovali slovenska podjetja in inštituti. Za eno od teh so v Unidu že izrazili zanimanje, je povedal Janez Rogelj z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, odgovoren za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja.

V članku tudi več o sodelovanju Slovenije v Unidu. Kako Slovenija sodeluje v Unidu? Kakšne projekte imajo slovenska podjetja v Afriki in na Balkanu? Katera področja sodelovanja so za Slovenijo zanimiva?