Slovenija v lovu na milijone tehnoloških velikanov

V nadaljevanju preberite:

Nedavno sprejeti dogovor gospodarsko najmočnejših držav bo državam omogočil uvedbo posebnega davka za tehnološke velikane. Toda to bo v praksi predstavljalo kar nekaj izzivov. Zelo težko bo doseči vseevropski dogovor. Morebitna uvedba digitalnega davka bi lahko polepšala tudi proračun Slovenije, a le če bo vzpostavljen nadzor in dogovor na ravni celotne EU. Kje so izzivi? Kako tehnološki velikani skrivajo davčne obvetnosti? Zakaj bodo do globalnega davka zadržane tudi svetovne gospodarske velesile in zakaj je Slovenija odvisna od EU?