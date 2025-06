Slovenija vstopila v družbo globalne investicijske elite

Finančne potrebe vlagateljev so vse bolj kompleksne in kupina UniCredit kot zanesljiv finančni partner nenehno krepi svetovalne kompetence svojih upravljavcev in razvija prilagojene naložbene rešitve.

Skupina UniCredit je slovenskim vlagateljem predstavila ekskluzivno ponudbo aktivno upravljanih investicijskih skladov – onemarkets Fund in tako odprla novo poglavje v ponudbi svojih storitev, saj bodo v okviru enega krovnega sklada zdaj na voljo svetovno znane družbe za upravljanje, ki še niso bile prisotne na slovenskem trgu.

Slovenija se je s temi skladi pridružila desetim državam, v katerih je ta novi naložbeni produkt že dostopen. Gre za ekskluzivno ponudbo, pri kateri sodelujejo priznane družbe za upravljanje premoženja, kot so Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Capital Group, Fidelity, J.P. Morgan, PIMCO in Rockefeller. Stranke so krovnemu skladu onemarkets Fund doslej zaupale v upravljanje že več kot 18 milijard evrov sredstev.

UniCredit Bank je z lansiranjem skladov onemarkets Fund na slovenskem trgu predstavila ekskluzivno naložbeno rešitev. FOTO: Klemen Razinger

»V sodelovanju z vodilnimi globalnimi partnerji ponujamo visokokakovostne in inovativne produkte, prilagojene različnim profilom vlagateljev. Strankam zagotavljamo podporo, informacije in orodja, ki jih potrebujejo za sprejemanje premišljenih investicijskih odločitev ter izkoriščanje priložnosti na svetovnih trgih,« je na predstavitvi sklada povedal Lorenzo Ramajola, predsednik uprave UniCredit Bank v Sloveniji.

Slovenski vlagatelji bogatejši za vrhunske naložbene priložnosti

Naložbene rešitve skupine UniCredit po meri so sedaj na voljo že v enajstih evropskih državah. FOTO: Klemen Razinger

Skladi onemarkets Fund kot konkreten rezultat strategije UniCredit Unlocked združujejo strokovno znanje skupine UniCredit in izkušnje nekaterih vodilnih svetovnih upravljavcev premoženja na trgu. Nove naložbene priložnosti so namenjene izključno strankam UniCredita.

»Uvedba teh novih naložbenih priložnosti v Sloveniji je pomemben napredek v razvoju lokalnega trga vzajemnih skladov in slovenskim vlagateljem ponuja nove možnosti dostopa do mednarodnih finančnih trgov,« je povedala Teodora Petkova, vodja poslovanja skupine UniCredit za srednjo in vzhodno Evropo.

Za zagotavljanje visokih standardov storitev finančni svetovalci kupine UniCredit redno nadgrajujejo znanje v okviru stalnih izobraževanj in sledijo najnovejšim smernicam tudi z aktivnim sodelovanjem v strokovnih združenjih na domači in evropski ravni. Ponudba skladov onemarkets Fund je rezultat premišljenega izbora, ki temelji na dobrem poznavanju strank in sposobnosti visoko usposobljenih strokovnjakov, da ves čas analizirajo trge in prepoznavajo ustrezne naložbene priložnosti.

Trajnostni vidiki na vsakem koraku

Ena ključnih strateških usmeritev skupine UniCredit je vključevanje trajnostnih načel v vse vidike poslovanja. FOTO: Klemen Razinger

Skupina UniCredit ima dolgo tradicijo ustvarjanja naložbenih rešitev, ki upoštevajo tako tržne priložnosti kot potrebe strank, pri čemer posebno pozornost namenja tudi trajnostnim vidikom – področju, ki je postalo ena izmed prednostnih nalog pri oblikovanju finančnih produktov.

Skladi onemarkets Fund so zasnovani na treh ključnih stebrih: osredotočenost na stranke, strokovnost in edinstvenost.

Skladi onemarkets Fund izpolnjujejo merila 8. člena Uredbe SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – uredba o razkritjih informacij glede trajnostnosti v finančnem sektorju), kar pomeni, da »med drugim spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti oziroma njihovo kombinacijo, pri čemer morajo podjetja oziroma subjekti, v katere se vlaga, upoštevati tudi načela dobrega upravljanja«.¹

Trije razlogi, zakaj vlagati v onemarkets Fund

#1 Vlagatelj v središču: Pri upravljanju skladov onemarkets Fund je vlagatelj vedno v središču delovanja.

#2 Strokovnost: Z uravnoteženim naborom obvezniških, delniških in večnaložbenih skladov ključne tematske usmeritve vlagateljem omogočajo izbor ustreznih naložbenih rešitev glede na njihove individualne cilje, nagnjenost k tveganju, pogled na trg in časovni horizont. Skupina UniCredit aktivno sodeluje pri oblikovanju naložbene politike ter ves čas spremlja kakovost in razmerje med tveganjem in donosnostjo posamezne strategije.

#3 Uravnotežena ponudba: Strokovnjaki skupine UniCredit nenehno spremljajo uspešnost skladov in skrbijo, da strategije tudi skozi čas ohranjajo visoko raven kakovosti ter ustrezno razmerje med tveganjem in donosnostjo.

Skupina UniCredit je platformo onemarkets Fund sicer že uspešno lansirala leta 2022 v Italiji, Nemčiji in Avstriji ter pozneje uvedla tudi v Grčiji, na Češkem in Slovaškem, v Bolgariji, na Madžarskem, v Bosni in Hercegovini ter v Romuniji. Naložbene rešitve skupine UniCredit po meri so sedaj na voljo že v enajstih evropskih državah.

¹ Odločitev za naložbo v takšen sklad naj temelji na celoviti presoji njegovih ciljev in značilnosti, kot so opisani v prospektu in dokumentih s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID).

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem dokončne naložbene odločitve pozorno preberite prospekt onemarkets Fund (»prospekt«) in dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (»KID«).

Naročnik oglasne vsebine je UniCredit Bank