Slovenija z ukrepanjem zaostaja za drugimi državami

V nadaljevanju preberite:

Evropske države se z energetsko draginjo spoprijemajo na različne načine: od denarnih pomoči ranljivim, začasnega znižanja omrežnin ali davkov do regulacije cen ... Slovenci so bili doslej deležni regulacije cene kurilnega olja in vladnega nasveta, naj zamenjajo dobavitelja električne energije. Vendar je podražitev napovedalo že več dobaviteljev, eden se s trga umika. Vlada pripravlja pomoč najranljivejšim za plačilo elektrike ali ogrevanja z energetskim bonom ali enkratnim dodatkom. Kakšni so ukrepi v EU? Kaj snuje slovenska vlada? Kakšne so podražitve?