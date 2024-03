Slovenija začenja globalni vodikov projekt

V nadaljevanju preberite:

Vsa večja energetska podjetja in pomembna večja podjetja, tri občine in dve strokovni organizaciji so podpisali konzorcijsko pogodbo za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov. To je ključen korak pred izbiro japonskih partnerjev in vlogo za pridobitev podpore japonske razvojne agencije NEDO, za katero je leta 2022 končan in mednarodno uspešen projekt NEDO v Sloveniji, kjer so elektroomrežje uravnoteževali s hranilniki elektrike.

Slovenija spet dokazuje, da je s svojo majhnostjo idealen partner za razvojne in inovativne projekte, meni minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.