Sloveniji zaradi neodzivnosti preti milijonska kazen

V nadaljevanju preberite:

Vlada je v sredo sprejela predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank in ga državnemu zboru predložila v sprejem po nujnem postopku. Taka zakonodajna naglica pa očitno ni posledica kakega nujnega reševalnega primera v našem bančnem sistemu, pač pa Sloveniji spet grozi izdatna kazen, ker zamuja s prenosom ustrezne evropske direktive v svoj nacionalni pravni red.



Do kdaj imamo čas, da sprejmemo zakon in pojasnimo zamudo in kakšna kazen nam znova grozi po januarskem debaklu zaradi nepravočasnega vnosa direktive EU o trgih finančnih inštrumentov (Mifid 2)?