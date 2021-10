Slovenj Gradec lahko ostane brez treh tovarn

V nadaljevanju preberite:

Dobro desetletje po stečaju družb Prevent Global in Prevent avtomobilski deli, ko je v Slovenj Gradcu brez dela ostalo 1260 ljudi, je mesto, tradicionalno povezano z avtomobilsko industrijo, izgubilo še eno tovarno. A to je šele začetek. V najslabšem primeru se mu lahko zgodi, da bo ostalo brez treh. Kaj grozi slovenjgraškim podjetjem in njihovim zaposlenim? Vendar, ali je to le slaba novica ali je tudi možnost za razvojni preboj?