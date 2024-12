Slovenske železnice prejele prestižno nagrado

Evropska potovalna komisija (European Travel Commission – ETC) je v sodelovanju z Eurailom v izboru najbolj inovativnih in navdihujočih promocijskih kampanj, ki poudarjajo trajnostna potovanja z vlakom, prepoznala kampanjo potniškega prometa Slovenskih železnic z naslovom »Vlaki nove generacije« kot najboljšo nacionalno kampanjo in ji podelila častno nagrado Rail Tourism Awards 2024.

Kampanja Vlaki nove generacije, ki jo je ekipa potniškega prometa ustvarila s priznanim slovenskim režiserjem Venom Jemeršićem, je strokovno komisijo očarala s šarmantnim in zelo čustvenim prikazom sporočila. Oglejte si ga:

Mag. Darja Kocjan, direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic, je ob prejemu nagrade poudarila pomen trajnostne mobilnosti: »Hvala. Veseli me, da ste prepoznali kakovost tega promocijskega videa, ki v nas vzbudi pozitivna čustva in nagovarja tudi tiste, ki vlaka ne uporabljajo vsakodnevno. Video hkrati daje sporočilo, da tako kot so otroci naša svetla prihodnost, so naša prihodnost tudi vlaki. Vesela sem, da je naša marketinška ekipa to sporočilo prenesla v javnost na tako kreativen način.«

FOTO: ETC

Predstavniki ETC, komisije in nagrajencev (FOTO: ETC)

Več informacij in drugi nagrajenci: Rail Tourism Awards

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice