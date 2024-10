Slovenski junak trajnosti je postalo podjetje Pribinovina

Izmed 47 podjetij, ki so svoje trajnostne prakse, modele in procese prijavili na drugi slovenski natečaj SME EnterPRIZE, je slovenska šestčlanska strokovna komisija izbrala štiri najboljše, mednarodna komisija pa med njimi še slovenskega junaka trajnosti. To je postalo podjetje PRIBINOVINA, ki se bo spomladi 2025 predstavilo tudi v Bruslju.

Generali v podporo trajnostni preobrazbi evropskega gospodarstva

Trajnost je osrednja vrednota Skupine Generali, ki jo zasleduje v vseh vidikih svojega poslovanja – kot zavarovalnica, vlagatelj in delodajalec. S projektom SME EnterPRIZE želi spodbuditi podjetja, da implementirajo trajnostne prakse, ter povečati prepoznavnost tistih, ki s svojimi poslovnimi modeli pozitivno vplivajo na okolje in družbo. Tako že četrto leto zapored spodbuja mala in srednje velika evropska podjetja pri njihovem trajnostnem razvoju in nagrajuje njihove trajnostne prakse. Najboljšim iz vsake države – junakom trajnosti – ponuja priložnost, da se predstavijo širši evropski javnosti.

»S strateško pobudo SME EnterPRIZE že drugo leto mala in srednje velika podjetja spodbujamo k trajnostnemu delovanju na vseh področjih poslovanja. Znova smo se lahko prepričali, da pri uresničevanju trajnostnih praks v zavarovalnici Generali nikakor nismo edini. Z velikim veseljem ugotavljamo, da vse več podjetij z nami deli vizijo, da je mogoče poslovati uspešno in hkrati odgovorno do okolja, zaposlenih in širše skupnosti,« poudarja predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d. Vanja Hrovat.

Navdušile so inovativne trajnostne prakse

Po uspešni lanski prvi izvedbi natečaja v Sloveniji se je število prijav letos še povečalo. Kar 47 slovenskih malih in srednje velikih podjetij je svoje inovativne rešitve predstavilo v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost.

Najboljše trajnostne prakse je ocenjevala strokovna žirija, v kateri so sodelovali vodilni predstavniki Generalija in strokovnjaki iz akademskih sfer ter gospodarstva. Pod vodstvom Ane Strune Bregar, izvršne direktorice CER, so razglasili štiri najboljše – po dve v vsaki kategoriji.

V kategoriji »Pozitiven vpliv na okolje« je prvo mesto osvojilo podjetje VINAKOPER, ki se ponaša s trajnostno filozofijo, vgrajeno v srce svojega poslovanja. S skrbnim odnosom do okolja in aktivnim ohranjanjem biotske raznovrstnosti se uveljavlja kot vzor v slovenski Istri. Drugo mesto je pripadlo podjetju LOTRIČ MEROSLOVJE. Ta s številnimi trajnostnimi ukrepi, kot so pobude za zmanjšanje poseka dreves in odpadne embalaže, že prinaša konkretne rezultate ter odgovorno ravna z naravnimi viri.

V kategoriji »Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost« je zmagovalec podjetje PRIBINOVINA. Izkazalo se je z inovativno kombinacijo ekološke pridelave, predelave in ohranjanja podeželja. Poleg tega aktivno vključuje ranljive skupine, ponuja programe socialne vključenosti in izobraževanja, s čimer postavlja visoke standarde trajnostnega razvoja tako v Sloveniji kot tudi v širši Evropi. Zavezanost podjetja trajnosti presega njihove izdelke in prežema celoten poslovni model. Drugo mesto v tej kategoriji je osvojilo podjetje SICO. Njegove trajnostne prakse so osredotočene na obnovljive vire energije in ravnanje z odpadki, ustvarja širok spekter pozitivnih učinkov na družbo, kar potrjuje njihov celostni pristop k trajnosti.

Generali je obe zmagovalni praksi nagradil s finančno podporo v višini 10.000 EUR, drugouvrščeni podjetji pa sta prejeli paket poslovnih zavarovanj v vrednosti 2500 EUR.

Pobuda Skupine Generali je zaživela leta 2021, ob 190-letnici zavarovalnice, in se izvaja v desetih evropskih državah. Uspešne zgodbe so letos spodbudile tudi prvo izvedbo natečaja v Aziji, kar dodatno poudarja njegov globalni pomen. S podporo konfederacije European Entrepreneurs CEA-PME, največjega evropskega združenja malih in srednje velikih podjetij, natečaj spodbuja podjetja, da vključijo trajnostne rešitve v svoje poslovanje ter tako prispevajo k bolj odgovornemu in uspešnemu poslovnemu okolju.