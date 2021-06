Slovenski podjetniki na Balkan, tamkajšnji pa k nam

V nadaljevanju preberite:

Slovenski podjetniki v času epidemije niso umaknili svojih naložb iz Srbije, pač pa so delovanje prilagodili; manj so prihajali v Srbijo in podjetja vodili na daljavo iz Slovenije. Zadnji mesec ali dva se poslovno življenje normalizira, tudi srbski podjetniki se ponovno pospešeno zanimajo za odpiranje podjetij v Sloveniji, je povedala Danijela Fišakov, predsednica Slovenskega poslovnega kluba Beograd. Kakšne so ekonomske napovedi za naprej?