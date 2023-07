Slovensko biotehnološko podjetje pridobilo 20 milijonov evrov kapitala

GenePlanet, biotehnološko podjetje, specializirano za rešitve na področju genetskega testiranja, je v okviru financiranja serije B uspešno zbralo 20 milijonov evrov. Pri investiciji, ki jo vodi sklad BlackPeak Capital, sodelujejo tudi drugi pomembni vlagatelji, kot so Darwin, Kolektor, FMR in Designed Impact Ventures, so sporočili iz GenePlaneta.

Namen financiranja je podpreti nadaljnjo globalno širitev GenePlaneta s strateškim poudarkom na Evropi in Latinski Ameriki. Investicija bo namenjena tudi razvoju novih produktov in zgraditvi robustne infrastrukture za obdelavo velikih količin podatkov.

Razvoj umetne inteligence

Investicija bo podjetju GenePlanet omogočila tudi lažji razvoj naprednega sistema umetne inteligence z velikimi jezikovnimi modeli (LLM) za bolj izpopolnjeno analizo in interpretacijo človeškega genoma. Kvalitetna interpretacija genoma je temelj personalizirane medicine, ki predstavlja prihodnost zdravstva.

Rešitve GenePlaneta za genetsko testiranje se osredotočajo na klinične dejavnike in dejavnike življenjskega sloga. Z močno finančno podporo bo podjetje še naprej utrjevalo svojo vodilno vlogo na področju genetskega testiranja ter izkoristilo naraščajoče zanimanje za personalizirano medicino in preventivno skrb za zdravje. »S finančno spodbudo bomo pospešili svojo rast, saj si prizadevamo v prihodnjih petih letih vzpostaviti dobičkonosno poslovanje v 50 državah. Poleg tega investiramo v tehnologijo umetne inteligence, ki bo občutno izboljšala interpretacijo genetskih testov,« pravi Marko Bitenc.

Marko Bitenc, GenePlanet FOTO: www.samirahim.com

Niklas Pichler, vodilni partner sklada BlackPeak Capital in vodja transakcije, bo kot svetovalec podjetju pomagal pri izvajanju strategij rasti. »Preventivno zdravstveno varstvo in personalizirana medicina bosta imela v bližnji prihodnosti v naših življenjih vse pomembnejšo vlogo. Veseli nas, da lahko sodelujemo z GenePlanetom, ki je gonilo inovacij na področju genetskega testiranja,« je povedal Niklas Pichler. »Verjamemo, da ima podjetje izjemen potencial za rast, in veselimo se sodelovanja z vodstveno ekipo podjetja, da bi ga pomagali uresničiti.«

Kaj je GenePlanet

GenePlanet je vodilni evropski ponudnik preventivnih genetskih testov, specializiran za predrojstveno testiranje (NIPT), testiranje dednega raka in predispozicij življenjskega sloga. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008 z vizijo, da bi vse več ljudem po vsem svetu omogočilo odkriti svoj DNK.