Slovensko gospodarstvo ima dobre temelje za hitrejšo rast od sosednjih

V nadaljevanju preberite:

Slovenija lahko razmeroma dobro izkoristi sedanje turbulentne čase, če bomo imeli skupno vizijo, je prepričan član uprave NLB Andrej Lasič. To argumentira z nizko zadolženostjo in dobrim poslovanjem slovenskih podjetij ter močno diverzifikacijo gospodarstva: »Z mirno dolgoročno politiko bi lahko peljali našo barko relativno bolje kot sosednje države.« Pomemben del pri razvoju gospodarstva pa so tudi inovacije, digitalizacija in avtomatizacija, o čemer je še bil govor na okrogli mizi Inštituta za strateške rešitve (ISR).