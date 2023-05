Slovensko-hrvaški food-tech startup s svežim denarjem

Juicefast je slovensko-hrvaški food-tech startup, ki je našel način za celovito prehransko rešitev s hladno stisnjenimi sokovi in prehransko uravnoteženimi obroki. Ustanovila sta ga brata David in Marko Dravinec v začetku leta 2020 s sedežem v Brežicah. Od takrat uspešno raste na hrvaškem trgu in pridobiva vse več ljubiteljev zdravega življenjskega sloga in prehrane. V letošnjem letu se bodo osredotočili tudi na slovenski trg, na katerem že pospešeno razvijajo svoje poslovne aktivnosti, so sporočili iz Juicefast.

Vsi izdelki, ki jih proizvaja Juicefast, so naravni, brez dodatkov in konzervansov, kar zagotavlja vrhunsko kakovost in okus, varnost izdelkov pa se doseže z uporabo najnaprednejše tehnologije visokotlačne obdelave. Z novo energijo in kapitalom, ki ju Rimac in Mur vnašata v Juicefast, brata načrtujeta še več.

Z investicijami Matea Rimca in Sandra Mura, že znanih po inovativnih poslovnih idejah in uspešnih naložbah, je Juicefast dobil sanjski duo v svojem startupu. Ta naložba je le še en primer vlaganja dveh vrhunskih svetovnih podjetnikov v mlada podjetja in spodbujanja rasti startup ekosistema na našem trgu.

Prvi impulz po e-pošti

»V zadnjih nekaj letih sem podprl in investiral v več domačih poslovnih podvigov v zgodnjih fazah, s ciljem krepitve domačega start-up ekosistema. Ko razmišljam, koga podpreti, je zame najpomembnejša ekipa, ki stoji za projektom, širjenje preko naših meja in potencial za vpliv na rast gospodarstva ter ustvarjanje delovnih mest. Zgodba o mojem vstopu v Juicefast je precej nenavadna. David mi je poslal kratko sporočilo po e-pošti, v katerem se je predstavil in predstavil blagovno znamko. Čeprav prejemam veliko podobnih sporočil po e-pošti, sem želel izvedeti več o Juicefastu, ker je bilo takoj razvidno, da nekdo ve, kaj počne in se tega tudi profesionalno loteva. Ko smo se spoznali, sem prepoznal potencial projekta in Davidovo strast, podprto z vztrajnostjo, ki je potrebna za ustvarjanje podjetja. David in ekipa imata jasno vizijo razvoja, verjamem pa, da bo trg, na katerem delujejo, v prihodnosti še pomembnejši in večji. Po prvem srečanju smo se hitro dogovorili za investicijo,« je izjavil Rimac.

Ustanovitelj podjetja Bellabeat in znani investitor Sandro Mur, ki je s svojim poslovnim instinktom in strastjo do tehnologije postal eden najuspešnejših podjetnikov, želi pomagati mladim startupom pri uresničevanju njihovih sanj.

Od uporabnika do investitorja

»Juicefast je blagovna znamka, katere izdelke sem najprej uporabljal sam, nato pa sem sčasoma spoznal, kakšen potencial se skriva v celotni zgodbi. Navajeni smo, da je tehnološki sektor področje, kjer se dogajajo največji preboji v startup industriji, vendar sem prepričan, da je zdrav življenjski slog in vse, kar predstavlja Juicefast, prihodnost. Imajo vizijo in strast, in zdaj, ob naši podpori in virih, tudi priložnost za širitev in rast. To je le še en korak k ustvarjanju uspešnih domačih blagovnih znamk, ki bodo osvojile svet,« je dejal Mur.

»Na hrvaškem trgu imamo že več kot 50.000 strank in več kot 500 mesečnih naročnikov. Nedavno smo odprli tudi slovenski trg, kjer prav tako pričakujemo odlične poslovne rezultate. Trenutno ima podjetje 20 zaposlenih, vendar načrtujemo nove zaposlitve. Do zdaj smo prodali že več kot 3.000.000 stekleničk soka, kar je precej zanimiva informacija,« nam je povedal ustanovitelj Juicefasta David Dravinec.