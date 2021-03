Sodišče: SDH namerno zamolčal informacije o prodaji Bie Separations

V nadaljevanju preberite:

SDH je konec julija lani v postopku javne prodaje prodal 49-odstotni delež v družbi tveganega kapitala Meta Ingenium. Kupec je bila italijanska Meta Ventures, dotedanja večinska lastnica in upravljavka družbe tveganega kapitala. Kupnina je bila 2,5 milijona evrov, od tega fiksni del 1,9 milijona evrov, razlika je variabilni del. Ta je bil predviden zaradi morebitne prodaje Bie Separations. Edina vredna naložba Mete Ingenium je bil namreč 10,8-odstotni delež v ajdovskem biotehnološkem podjetju.



Tri mesece po prodaji Mete Ingenium je nemški Sartorius kupil Bio Separations za 360 milijonov evrov, od tega tretjino v delnicah, možne pa so še tri tranše dodatne kupnine, odvisne od poslovanja podjetja v prihodnosti.



Tudi v SDH zdaj ugotavljajo, da bi za svoj delež v Meti Ingenium lahko dobili višjo kupnino. V pregledu prodaje so ugotovili, da pri vodenju postopka nista bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za pravilnost postopkov in največji možni ekonomski interes države. Zato sta iz SDH odstopila dva člana uprave in en nadzornik, državnega upravljavca pa so menda morali zapustiti še trije zaposleni. V SDH pa očitajo tudi Meti Ventures, da jih ni ustrezno informirala o naložbi v Bio Separations.



Slovenski državni holding (SDH) je proti Meti Ventures in Meti Ingenium vložil tožbo za ugotovitev neveljavnosti pogodbe o prodaji državnega deleža v Meti Ingenium in predlog za zavarovanje svojih s tem povezanih terjatev z začasno odredbo. Razkrivamo, kako je odločilo sodišče glede začasne odredbe in kaj je ugotovilo? Kakšne ponudbe je Meta Ventures dala državi?