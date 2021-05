Španci kupili slovensko platformo za dostavo Ehrana

Vzhodna Evropa

Odzivi

Ekipa španskega podjetja Glovo FOTO: Arhiv podjetja

Rast ekipe in »ultrahitra« dostava

Danes je bil dosežen dogovor o združitvi zagonskega podjetja Glovo s slovenskim podjetjem za dostavo hrane Ehrana. Iz Glova sporočajo, da bi združitev lahko dokončno izpeljali v prihodnjih nekaj mesecih.Glovo je eno večjih zagonskih podjetij, ki se ukvarja z dostavo izdelkov na dom. Leta 2015 sta ga ustvarilain, do danes pa delujejo v 22 državah in v 400 mestih. V nasprotju z Ehrano, se Španci ne ukvarjajo zgolj z dostavo hrane na dom, dostavljajo namreč tudi druge izdelke, bodisi živila ali farmacevtske izdelke. Željo po dostavi farmacevtskih izdelkov na dom je pri nas izrazil tudi Wolt, ki je to nišo zdaj že vpeljal v svojo ponudbo.Za združitev so se pri Glovu odločili zaradi želje po večji prisotnosti v vzhodnoevropski regiji, kjer so sicer zdaj že prisotni. Denar za nakup slovenske Ehrane so si zagotovili s pridobitvijo investicij v letošnjem aprilu – takrat so zbrali kar 450 milijonov evrov. V Glovu so pri tem napovedali, da se bodo dodatno širili na 20 trgih, kjer so zdaj že prisotni, kar se zdaj tudi uresničuje.Glovo ob prejemu investicije ni razkril kakšna je skupna vrednost njihovega podjetja, kljub temu pa je španski finančni časopis Expansion ocenil, da je podjetje vredno okoli 2 milijardi evrov.Združitev z Glovom je komentiral, direktor Ehrane, ki pravi, da je podjetje iz Barcelone v preteklosti že pritegnilo njihovo pozornost, predvsem zaradi inovativnega poslovnega modela in s strategijo, usmerjeno v hitrost storitve. »Veseli smo, da bo tudi Ehrana odslej del mednarodne zgodbe o uspehu, saj verjamemo, da bo združitev prinesla dodano vrednost tako za naše uporabnike in poslovne partnerje kot tudi za slovenski sektor dostave na dom,« razlaga Markelj.Prav tako se je na združitev odzval, eden od ustanoviteljev Glova: »V Vzhodni Evropi rastemo hitro in vidimo še ogromno neizkoriščenega potenciala. Ehrana je resnično močan igralec na lokalni ravni in v združitvi vidimo strateško priložnost za vstop na nov trg kot tudi za nadaljnjo krepitev našega vpliva v regiji, kjer priljubljenost storitev spletne dostave narašča. Z ekipo pri Ehrani tesno sodelujemo in podrobno načrtujemo, da bi zagotovili kar se da nemoteno tranzicijo z minimalnimi motnjami tako pri uporabnikih kot tudi pri partnerjih in dostavljavcih. Veseli nas, da bomo v Slovenijo prinesli svoje izkušnje in znanje iz tujine, ter da bomo obogatili ponudbo in kakovost dostave hrane in drugih izdelkov na dom,« je bil jasen Pierre.Glovo je letos sklenil še partnerstvo s švicarskim nepremičninskim podjetjem Stoneweg, na področju divizije Q-Commerce (Quick commerce). V sklopu zadnjega bodo razvijali tako imenovane mikrodistribucijske centre znotraj mestnih središč. S to storitvijo želijo pokriti 850 mest po svetu, cilj pa je vzpostaviti premium storitev »ultrahitre« dostave znotraj mest, so ob sklenitvi partnerstva razlagali pri Glovu.Podjetje iz Barcelone pa ne skriva še drugih ambicij, po Evropi želijo izrazito povečati svoje tehnološke zmogljivosti. V luči tega so leta 2019 v Varšavi odprli svoje drugo tehnološko središče, odprli naj bi še dve dodatni središči v Madridu in Kijevu. S tem bi se inženirska ekipa povečala s 300 na 500 zaposlenih.