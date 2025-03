SPIRIT Slovenija vpisuje v novo generacijo izvoznih menedžerjev

SPIRIT Slovenija si prizadeva to spremeniti, zato že skoraj dve desetletji izvaja enega najučinkovitejših programov za izvozno poslovanje v Evropski uniji – Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM). Program podjetjem omogoča pridobitev ključnih znanj in veščin za strateško vodenje izvoznih aktivnosti ter jih opolnomoči za uspešno poslovanje na tujih trgih. Trenutno zbirajo prijave za novo generacijo izvoznih menedžerjev, ki z izobraževanjem začne marca 2025. Prijave zbirajo do 10. marca, prostih je le še nekaj mest!

»Z odličnimi vsebinami programa ITM podjetjem omogočamo pridobitev ključnih znanj in kompetenc, ki jim pomagajo pri učinkovitem vstopu na tuje trge in dolgoročni rasti. Vlaganje v znanje zaposlenih je ena najboljših investicij, kar potrjujejo tudi rezultati naših udeležencev,« pravi Martin Zadel, ki na agenciji skrbi za ta program.

Izjemni rezultati slovenskih podjetij

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s fundacijo ITM Worldwide ter Swedish Trade Council program ITM izvaja od leta 2006. V tem času se je v njem izobrazilo že 235 izvoznih menedžerjev iz slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Zadovoljstvo udeležencev je vsako leto izjemno, podjetja, katerih zaposleni so se udeležili programa, pa kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini, saj so v treh do petih letih po zaključku izobraževanja prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju povečala za 40 odstotkov, nekatera pa tudi za več kot dvakrat.

Luka Ambrožič, Elaphe, d. o. o., udeleženec ITM 2024: »Program ITM je zelo koristen za tiste, ki so na začetku svoje poti v mednarodno poslovanje, in tudi za tiste z več izkušnjami, ki svoje znanje lahko nadgradijo z zelo zanimivi predavanji svetovno priznanih predavateljev. Obenem pa je tudi neprecenljiva priložnost za mreženje z udeleženci iz različnih podjetij z različnih gospodarskih področij in ciljnih trgov. Toplo priporočam predvsem tistim, ki imajo poleg izobraževanja v načrtu tudi konkreten poslovni korak na tuje trge.«

Praktično usmerjen program za konkretne poslovne rezultate

Program ITM, ki poteka v angleškem jeziku, delno v Ljubljani in delno v tujini, je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, v katerem udeleženci ob podpori svetovno priznanih strokovnjakov razvijajo in izvajajo konkretne izvozne strategije za svoja podjetja. Njegova glavna prednost je v izjemno praktični usmerjenosti, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot namreč kažejo podatki, se še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Vid Lepenik, ELPRO LEPENIK & Co., d. o. o., udeleženec ITM 2022: »Program ITM bi priporočal vsem podjetnikom, ki potrebujejo samozavest, da naredijo prvi korak k izvažanju svojih izdelkov ali storitev v tujino. Program ima vrhunske predavatelje, ki te spodbudijo in ti dajo vedeti, da ne glede na to, kako majhno je podjetje in koliko ima zaposlenih, mora razmišljati na veliko in najti svoje edinstvenost v tistem, kar počne.«

Program vključuje:

delavnice Passport2Export za izdelavo izvoznega načrta in prodajne strategije,

seminarje s področja trženja, mednarodnih tržnih raziskav, pogajalskih veščin in upravljanja sprememb,

individualno mentorstvo tujih strokovnjakov ter povezovanje s slovenskimi in mednarodnimi podjetji.

Izjemnega pomena so tudi spletanje dolgoročnih vezi s slovenskimi udeleženci programa in mednarodna poznanstva. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki prevetri poslovno strategijo podjetja in je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.

Nejc Rusjan, ESSENTIA PURA, d. o. o., udeleženec ITM 2022: »Odličen program v vseh pogledih: od vsebine, organizacije do udeležencev. Priporočil bi ga vsem izvozno naravnanim podjetnikom in prodajnikom, ki jih zanima pozicioniranje lastne blagovne znamke in trženje izdelkov na tujih trgih.«

Komu je program namenjen?

Program je namenjen predvsem izvoznim menedžerjem, mlajšim od 40 let, oziroma zaposlenim na izvoznih oddelkih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Daniela Milosheska, INSLAB, d. o. o., udeleženka ITM 2023: »Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti ali poglobiti svoja znanja na področju prodaje, marketinga, raziskav trga in digitalizacije poslovanja, za bolj samozavesten in strateški vstop na tuje trge. S programom nisem pridobila zgolj novih znanj in veščin, ki so jih posredovali strokovnjaki, ampak sem spoznala tudi skupino izjemnih profesionalcev, ki so postali moji prijatelji in so prispevali k mojemu osebnostnemu in strokovnemu razvoju.«

Vpis v generacijo 2025 – prijave do 10. marca

Lani je program ITM uspešno zaključila že 17. generacija izvoznih menedžerjev, ki je za pridobljeno znanje dobila mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations). Na zaključni slovesnosti je bil že enajsto leto zapored podeljen tudi naziv ITM Izvoznik leta 2024, ki ga je prejelo podjetje Nektar Natura, d. o. o., iz Kamnika. dosedanji prejemniki pa so bila podjetja Adria Dom, Xlab, Metra inženiring, Strip's, Špica International, Geneplanet, Seltron, Eurotronik Kranj, Termo Shop in Dewesoft.

SPIRIT Slovenija vabi k prijavi v novo generacijo programa ITM 2025, ki se začne 27. marca 2025. Podjetja, ki želijo uspešno širiti poslovanje na tuje trge, se lahko prijavijo do 10. marca. Prostih je le še nekaj mest!

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija