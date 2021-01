Spletna prodaja zahteva natančen opis izdelkov in avtomatizacijo

V nadaljevanju preberite še:

Epidemija koronavirusa je marsikatero podjetje prisilila v poslovanje po spletu, zaradi česar so predvsem trgovci začeli pospešeno prenavljati svoje spletne strani. Kaj je pri spletnem nakupovanju pomembno za kupce in kaj so morala podjetja postoriti pri sebi, da je lahko prodaja uspešna? Bo spletno nakupovanje izrinilo fizično?