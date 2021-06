Spletna trgovina Zalando danes vstopa v Slovenijo

Za osem milijard evrov prometa

Pri Zalandu v avgustu načrtujejo še širitev v Latvijo, Estonijo in na Hrvaško, razlaga Lisa Miczaika. FOTO: Arhiv podjetja

Logistični centri

Slovencem je od danes na voljo spletna trgovina Zalando, ki se v javnosti kiti z 42 milijoni aktivnih strank na leto. Gre za eno od številnih spletnih trgovin, ki prodaja modne izdelke; spomnimo, maja lani je na slovenski trg vstopila ena večjih evropskih modnih trgovin About You. Njihovemu vstopu na slovenski trg je sledila obsežna oglaševalska kampanja za krepitev prepoznavnosti blagovne znamke, About You so tako zaznali tako rekoč vsi uporabniki spletnih medijev, kot so facebook, instagram in tudi youtube.Oglaševalsko kampanjo pa si nedvomno lahko obetamo tudi ob vstopu nemškega Zalanda. V podjetju iz Berlina pravijo, da se od preostalih spletnih trgovin razlikujejo po svojih storitvah, ki so osredotočene na potrebe lokalnih kupcev. Obenem obljubljajo še, da bodo v nabor svoje ponudbe vključili lokalne ponudnike modnih dodatkov in oblačil.Kdo stoji za Zalandom in kakšni so cilji tega trgovinskega novinca na slovenskem trgu, je danes predstavila, podpredsednica za Srednjo Evropo. Ta pravi, da so s tem tednom skupno vstopili na tri nove trge, ob Sloveniji še na trg Litve in Slovaške. V avgustu načrtujejo še širitev v Latvijo, Estonijo in na Hrvaško, razlaga Miczaika.Podjetje je med zadnjo finančno krizo leta 2008 ustanovila ekipa mladih podjetnikov, poudarja Miczaika in pravi, da je bilo takrat malo zaupanja v njihov uspeh: »Mnogi so nam govorili, da prodaja čevljev prek spleta ne bo delovala.« 13 let po ustanovitvi podjetja pri Zalandu navajajo, da imajo na leto 42 milijonov aktivnih uporabnikov, njihovo spletno stran pa sicer obišče 450 milijonov ljudi. 80 odstotkov prometa na spletni strani ustvarijo uporabniki mobilnih naprav, kar po besedah Miczaikove potrjuje mlado demografijo kupcev v spletnih trgovinah in sovpada s pretežno digitalnimi oglaševalskimi kampanjami tovrstnih podjetij.Podjetje iz Berlina je lani ustvarilo za približno osem milijard evrov prometa, kar je 23-odstotna medletna rast, pravijo v Zalandu. Skupaj zaposlujejo več kot 14.500 ljudi, od tega jih je dobrih 17 odstotkov oziroma 2500, zaposlenih v IT-oddelkih.Za zdaj so prisotni na 20 evropskih trgih, vključno s tremi trgi, ki so jih dodali ta teden. Še tri države bodo na svoj zemljevid dodali avgusta letos, prihodnje leto pa naj bi vstopili tudi v Romunijo in na Madžarsko. Cilj je doseči 25 različnih trgov do leta 2022, hkrati pa želijo do leta 2025 imeti deset odstotkov tržnega deleža v Evropi, razlagajo v Zalandu.Evropske trge oskrbuje 11 logističnih centrov, največ jih je postavljenih v Nemčiji. Pravkar gradijo dva dodatna logistična centra, medtem pa načrtujejo še tri dodatne centre. Odgovor na vprašanje, ali je med potencialnimi državami, kjer bi lahko stal regijski center, tudi Slovenija, še čakamo.Po Evropi so razvejena tudi tehnična predstavništva podjetja. Tehnično središče je v domačem Berlinu, medtem ko so še štiri tehnološka vozlišča v Dublinu, Dortmundu, Helsinkih in Zürichu. Dve tehnološki pisarni podjetja se nahajata še v nemških mestih Erfurt in Mönchengladbach.