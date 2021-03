Sprememb denarne politike Fed še ni pričakovati

V nadaljevanju preberite:

Nedavno so za vlagatelje postali privlačni še do pred kratkim cenovno »opustošeni« ciklični sektorji gospodarstva, kot so energetika, finance in industrija. Zato ni čudno, da so energetski, finančni in industrijski sektor v ZDA od sredine februarja pridobili 12, šest in tri odstotke, medtem ko so tehnološki sektor in ameriške državne desetletne obveznice v tem obdobju izgubili sedem in dobra dva odstotka.