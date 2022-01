Sprememba denarne politike že vpliva

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih treh mesecih so bili trije večji nihaji delniških tečajev navzdol, ki pa so bili hitro »pokupljeni«, in indeksi so nadaljevali pot navzgor. Vsak popravek je kratkotrajne narave in s tem vliva upanje vlagateljem, kljub vsem težavam v zvezi s širjenjem virusa, kot tudi spremembi politik centralnih bank, ki bodo v tem letu verjetno občutno vplivale na tečaje finančnih trgov.