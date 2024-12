Srednji razred je prizadet zaradi bankrota

Zaradi propada nepremičninskega giganta China Evergrande so številni Kitajci ob vse svoje življenjske prihranke. Zdi se, da je nezadovoljstvo med srednjim razredom čedalje večje, na tem valu pa so se opogumili tudi razočarani vlagatelji in protestno obiskali različne vladne urade.

V prizadevanju za pridobitev informacij o preiskavi finančnega kolapsa nepremičninske družbe, ki je bila sprožena pred več kot letom dni, se je več kot 500 vlagateljev odločilo za koordinirano kampanjo. V manjših skupinah so obiskali tri različne vladne urade v Shenzhenu, pri čemer so pazili, da njihova dejanja ne bi bila zaznana kot nezakoniti javni protesti, poroča Reuters.

Načrtovana akcija je vključevala obisk preiskovalnega urada v okrožju, kjer ima Evergrande sedež, obisk urada za gospodarski kriminal ter obisk krajevnega sodišča. S posameznimi obiski pa so zmanjšali možnost, da bi jih oblasti zaznale kot javni protest in jih razgnale. Dejali so, da upajo, da tega načina pritiska na uradnike ne bodo obravnavali kot obliko nezakonitega javnega protesta.

»Če ne spregovorimo zdaj, morda nikoli več ne bomo imeli priložnosti,« je za Reuters povedal eden od vlagateljev v Evergrande, ki je sodeloval v akciji, a je zaradi strahu pred oblastmi želel ostati anonimen. »Moramo ostati neopazni in se pogovarjati ena na ena, sicer nas bodo utišali,« je dejal drugi vlagatelj.

Čeprav je malo verjetno, da bo ta akcija z dna družbene piramide vplivala na sodno odrejeno likvidacijo Evergranda, ki je povzročil za več kot 300 milijard dolarjev dolgov, pa si kitajska družba mogoče lahko obeta spremembe, ki bodo izšle iz globoko zakoreninjenega nezadovoljstva med kitajskim srednjim razredom, piše Reuters.

Zaradi očitnega pešanje gospodarske aktivnosti azijskega zmaja je v državi namreč vedno več socialnih napetosti, kitajske oblasti pa so še posebej občutljive na znake socialne nestabilnosti, ki bi lahko ogrozili blaginjo drugega največjega gospodarstva na svetu. Nepremičninski in z njim povezani sektorji so pred krizo predstavljali četrtino gospodarske rasti Kitajske.

Analitiki pričakujejo, da bi lahko Peking pod pritiskom grožnje s socialnimi nemiri uvedel dodatne gospodarske spodbude za izboljšanje finančnega stanja gospodinjstev, če se bo nezadovoljstvo povečalo. FOTO: Florence Lo/Reuters

Nepremičninski zlom, ki se je začel leta 2021, je vplival na izgube in stečaje številnih drugih podjetji, prostorske stiske v domovih za starejše in tudi na lokalne proračune. Slednji so si namreč obetali prihodke iz obdavčitve napovedanih gradenj nepremičnin, ki pa so ostale nerealizirane.

Organizirani protesti vlagateljev so pokazali, kako globoko je zakoreninjeno nezadovoljstvo med kitajskim srednjim razredom, ki je doživel izbris svojih naložb. Spomnimo, več kot 80.000 ljudi, vključno z zaposlenimi, je vlagalo v »naložbene produkte« Evergrande, ki so obljubljali donose do 12 odstotkov na letni ravni, vlagatelje pa so snubili tudi s prestižnimi izdelki, kot so torbice Gucci.

A obiski vladnih uradov niso edina oblika protestov. V tretjem četrtletju je bilo zabeleženih 826 protestov, povezanih z gospodarsko krizo, kar je največ doslej in za 31 odstotkov več kot leto prej. Nemiri so se novembra sprevrgli tudi v fizično obračunavanje. V dveh primerih je policija potrdila, da je bil razlog ekonomska situacija.

Analitiki pričakujejo, da bi lahko Peking pod pritiskom grožnje s socialnimi nemiri uvedel dodatne gospodarske spodbude za izboljšanje finančnega stanja gospodinjstev, če se bo nezadovoljstvo povečalo. Med možnimi ukrepi so tudi finančni transferji in ukrepi za podporo nepremičninskemu sektorju ter zadolžene lokalne vlade. To bi, kot pravijo, lahko zvišalo »indikatorje družbene stabilnosti«, a bi jih nove carine, ki jih bo morda uvedla Trumpova administracija, spet znižale.