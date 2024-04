Stanovanjski sklad računa na državni denar

»Pospešeno se gradi 1500 stanovanj. Projekti so v različnih fazah, v Kopru in Novem mestu smo blizu konca. Na Jesenicah in Lendavi imamo razpis za projektiranje in gradnjo. Največja projekta, Podutik, kjer je predvidenih 378 stanovanj in Pobrežje, kjer je predvideno 431 stanovanj, pa financiranja nimata zagotovljenega,« je na tiskovni konferenci povedal Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada. Remec pričakuje, da bo denar zagotovila politika, če misli resno z načrti na področju stanovanjske politike.

Leta 2015 je imel Stanovanjski sklad 3429 javnih najemnih stanovanj, leta 2025 pa jih želijo imeti 10.000. V zadnjih letih so sofinancirali, zgradili, ali kupili (nova ali v primeru družbe Spekter rabljena) 4.871 stanovanj, v gradnji in pripravi pa imajo 1.784 stanovanj. »Če se bo vse izteklo, kot smo načrtovali, bi morali končni cilj nekoliko preseči,« je povedal Remec.

Črtomir Remec, je razložil, kje se gradijo stanovanja. FOTO: Janez Tomažič

Med viri financiranja omenja sredstva sklada, krediti CEB banke, sredstva iz načrta NOO, dokapitalizacije in bančni krediti.

Remec je komentiral tudi cene stanovanj, predvsem v Ljubljani. Kot edini resen projekt, ki bi lahko vplival na cene stanovanj, je omenil sosesko Stanežiče, kjer bi se lahko zgradilo med 2.000 in 3.000 stanovanj.