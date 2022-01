Starck in Riko – P. A. T. H. S - nova tipska hiša na slovenskem trgu

V okviru dolgoletnega sodelovanja sta leta 2014 kupcem po vsem svetu premierno predstavila linijo hiš na ključ P. A. T. H. - Prefabricated Accessible Technological Homes.

Za slovensko tržišče ter z mislijo na tukajšnja bivanjska pričakovanja sta zasnovala in razvila tipsko hišo P. A. T. H S. V primerjavi s klasično linijo P. A. T. H., ki ponuja veliko možnosti izbire, to linijo hiš zaznamuje domišljena tipska arhitekturna rešitev. P. A. T. H. S je dvonadstropna, energetsko učinkovita montažna lesena hiša z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in tlorisom v dveh izbirnih različicah.

FOTO: Riko

Linija hiš P. A. T. H.

P. A. T. H. by Starck with Riko je pristop v oblikovanju bivalnega prostora. V linije hiš povezuje etiko in estetiko, najnovejše trende s področja gradbeništva in bivanjsko ugodje za stanovalce. Najboljše, kar odlikuje podjetje Riko, združuje s presežki na področju oblikovanja mednarodne oblikovalske ikone Philippa Starcka.

Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, d. o. o., pravi: »V podjetju Riko smo združili svoje najnaprednejše inženirsko znanje in najsodobnejšo tehnologijo prefabrikacije z namenom ustvarjanja sodobne bivanjske rešitve, ki ustreza vsem tistim, ki cenijo etiko in estetiko v bivanjski kulturi.« Po besedah Philippa Starcka je linija P. A. T. H. trajnostna in inteligentna rešitev, ki bo tudi v prihodnosti uspešno kljubovala vsem ekološkim in energetskim izzivom.

P. A. T. H. S – tipska hiša s podpisom Philippa Starcka za slovenske milje

Hiša P. A. T. H. S je premišljeno narejena – je dvonadstropna, energetsko učinkovita lesena hiša z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in tlorisom v dveh izbirnih različicah. »Njena inteligentna zasnova, tehnološko izpopolnjen konstrukcijski sistem, okolju prijazni gradbeni materiali, raba obnovljivih virov energije – vse te odlike zaokrožujejo tudi izbrane tehnološke rešitve, ki prispevajo k bivalnemu udobju in varujejo okolje predvsem pri ogrevanju ter prezračevanju hiše,« dodaja Katarina Kumelj, koordinatorka projekta P. A. T. H. by Starck with Riko.

FOTO: Riko

Zastopani nizkoenergijski standardi

Osnovni gradnik hiš P.A.T.H. S je les, ki je najbolj energetsko varčen in naravno obnovljiv med gradivi in surovinami. Zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida in ima edini od gradbenih materialov nevtralen ali celo negativen ogljični odtis. Obdelava in predelava lesa porabita zelo malo energije, in ne le to: energijsko varčna je tudi celotna življenjska doba hiše P. A. T. H. Les je namreč eden od najbolj izolativnih gradbenih materialov. Ob pravih detajlih pri gradnji, s pravilno vgradnjo ustrezne izolacije in nizkoenergijskega alu-lesenega stavbnega pohištva, s sistemom ogrevanja s toplotno črpalko in prezračevanja z rekuperacijo ter s premišljeno umestitvijo v okolje pa je energetsko še učinkovitejši. Z izbiro ustreznega paketa ekotehnoloških sistemov, kot je fotovoltaika, lahko hiša P. A. T. H. postane celo plus energijska.

Vrhunski dizajn Philippa Starcka

Philippe Starck je prav za slovenski trg zasnoval elegantno zunanjo podobo z aplikacijo prezračevane fasade iz aluminijastih panelov, ki so vizualno skladni z barvano aluminijasto strešno kritino. Streha je sodobna interpretacija klasične dvokapnice brez napuščev in s skritimi ogrevanimi žlebovi. Enovitost fasadnega ovoja dopolnjujejo celovišinske fiksne zasteklitve in balkonska vrata iz lesa in aluminija ter steklene ograje iz kaljenega stekla v nadstropju. Odprti tloris dnevnega prostora brez podpornih stebrov, združen s kuhinjo in jedilnico, omogoča raznolike možnosti razporeditve pohištva. Kakovost notranjih prostorov zaokrožujejo celovišinska, po meri izdelana notranja vrata ter sanitarna oprema višjega cenovnega razreda, ki jo je Philippe Starck oblikoval v sodelovanju z vrhunskima proizvajalcema Duravit in Hansgrohe.

Predizdelana montažna hiša

Vsi gradbeni elementi hiše P. A. T. H. – zunanje in notranje stene, strop in strešna konstrukcija – so vnaprej izdelani v Rikovi vrhunsko opremljeni proizvodni hali. Tak način gradnje omogoča natančno načrtovanje, najvišjo stopnjo zanesljivosti, vnaprej določeno trajanje posamezne faze gradnje, učinkovito montažo z minimalnim okoljskim odtisom, seveda tudi zanesljiv datum vselitve in vnaprej dogovorjeno ceno.

FOTO: Riko

P. A. T. H. S hiše zagotavljajo najvišjo kakovost bivanja

Domišljena in funkcionalna arhitektura, prostorski volumen, tlorisna razporeditev, raba ekoloških gradbenih materialov ter nadstandardna in visokokakovostna vgrajena oprema zadostuje vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem ter zagotavlja maksimalno bivalno udobje. Hiša je grajena iz neoporečnih materialov, pri katerih so glavni gradniki lesena okvirna konstrukcija in alu-lesena okna, izdelana iz smrekovega lesa z lepilom brez formaldehida.

Odprti tloris dnevnega prostora brez podpornih stebrov, združen s kuhinjo in jedilnico, v pritličju z nadstandardno višino 260 cm prispeva k volumnu in zračnosti ter omogoča raznolike možnosti razporeditve pohištva. Hiša P. A. T. H S ima veliko naravne svetlobe, ki dokazano prispeva k izboljševanju fizičnega in psihičnega počutja, k zmanjševanju porabe energije ter poudarja vizualno kakovost notranjih prostorov. Celotno stavbno pohištvo v obeh nadstropjih je celovišinsko in tako z obiljem naravne svetlobe ustvarja pomembno ambientalno razkošje ter notranje prostore povezuje z okolico. Uporaba ekološke tehnologije za ogrevanje in prezračevanje, kot sta talno gretje s toplotno črpalko in prezračevanje z rekuperacijo, pa skrbita za idealno bivalno ozračje ob nizkih stroških obratovanja.

FOTO: Riko

Cenovna dostopnost vrhunskosti na ključ

Cena izgradnje hiše P. A. T. H. S na ključ poleg dizajna Philippa Starcka vključuje projektiranje, izdelavo, transport in montažo vodotesne konstrukcije hiše nad temeljno oz. kletno ploščo: predizdelane zunanje stene z vgrajenimi okni, zunanjimi vrati ter zaključeno fasado, notranje stene, medetažno ploščo in ostrešje z zaključeno kritino. V ceno je vključena tudi izvedba električnih in strojnih inštalacij, izvedba notranjih stopnic in vrat, visokokakovostnega parketa ter talne in stenske keramike, vgradnja sanitarne opreme višjega cenovnega razreda, podometnih luči, vtičnic in stikal. Podjetje Riko zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti gradnje in vgrajene opreme ter ponuja 30-letno garancijo na konstrukcijo in garancijo na opremo pod garancijskimi pogoji proizvajalcev.

