Stavb ne bo mogoče graditi brez integralnega načrtovanja

V nadaljevanju preberite BIM, digitalni pristop k integralnemu načrtovanju v gradbeništvu, so v Sloveniji prvi začeli uporabljati veliki javni investitorji – na primer Stanovanjski sklad RS in podjetja, ki načrtujejo ter gradijo prometno in energetsko infrastrukturo. »Ena od prednosti integralnega načrtovanja je, da se strokovnjaki različnih profilov lahko že zgodaj enakovredno vključijo v nastajanje projekta. Investitor, ki bo hotel zagotoviti ničenergijske javne stavbe, bo moral delati z BIM,« je prepričan Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS in predsednik Inženirske zbornice Slovenije.