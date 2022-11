Stavke ne bo, rast prihodkov se umirja

Trgovci so lahko zadovoljni, da so s sindikati dosegli dogovor in da zaposleni v tej panogi decembra ne bodo stavkali. Kot kaže, bo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram uspešno celotno prodajno leto. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil oktobra na mesečni ravni sicer že drugič zapored nižji, na letni ravni pa občutno višji.

Podatki statističnega urada kažejo, da se je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno oktobra na mesečni ravni znižal za 0,7 odstotka. V trgovini z živili je bil nižji za kar 2,8 odstotka, v trgovini z neživili pa za odstotek, medtem ko je v trgovini z motornimi gorivi zrasel za pol odstotka. Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje višji za 8,5 odstotka.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bil realni prihodek od prodaje višji za skoraj četrtino kot v istem obdobju prejšnjega leta. Največ je k temu prispevala trgovina z motornimi gorivi, brez katere bi bila rast 3,8-odstotna. V dejavnosti se je namreč zaradi podražitve motornih goriv prihodek zvišal za 69,7 odstotka, v trgovini z neživili za 8,3 odstotka, v trgovini z živili pa se je znižal za 1,7 odstotka.

Sindikat trgovine Slovenije je za december, ki je za trgovce najpomembnejši mesec, saj se takrat zaradi praznikov in obdarovanj opravi največ nakupov, grozil s stavko, a te ne bo. S predstavniki delodajalcev so namreč dosegli dogovor o zvišanju plač, nadomestil za prevoz in prehrano ter izplačilo regresa v denarju.