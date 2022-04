Stavke v Gorenju jutri ne bo

Za jutri napovedane stavke v Gorenju ne bo. Vodstvo in sindikat sta po intenzivnih pogovorih dosegla sporazum, zato je stavkovni odbor sindikata stavko preklical.

»Dogovorili smo se o višini regresa za 2022 ter o višini sredstev za koeficient osebnega prispevka (KOP). O ostalih odprtih vprašanjih se bo delodajalec pogovarjal s sindikatom na socialnem svetu ter s svetom delavcev,« sta sporočila vodstvo Hisense Europe in sindikat Skei.

Obe strani sta se danes že sestali na socialnem svetu in se dogovorili, da bo letošnji regres znašal 1400 evrov neto, izplačan pa bo najpozneje do konca junija. Dogovorili so se še, da višina mase za KOP ostaja v domeni dogovora na socialnem svetu in ne bo vezana na poslovni rezultat. Kriteriji za dodeljevanje KOP ostajajo nespremenjeni, vendar morajo nadrejeni pri dodeljevanju nadpovprečnega KOP ali v primeru, da posamezni zaposleni KOP sploh ne dobi, takšno odločitev tudi obrazložiti. Skupni predlog bodo posredovali v obravnavo in sprejetje svetu delavcev.

Preostale teme iz stavkovnih zahtev bodo odprli v okviru pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja, ki jih bosta socialna partnerja predvidoma začela do konca junija.