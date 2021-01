Stellantis bo novi avtomobilski velikan

ZnamkI Fiat in Peugeot sta dve izmed bolj prepoznavnih imen podjetij FiatChysler in PSA, ki se združujeto v novo skupino Stellantis. FOTO: Joel Saget/AFP

Tesla skoraj pri pol milijona

Ameriški električni pionir Tesla je že v prvih dneh novega leta objavil, koliko avtomobilov so dobavili v letu 2020 – konkretno 499.500 ali le za odtenek manj od pol milijona, kolikor je bila napoved njihovega prvega moža Elona Muska. Ta je pri tem dejal, da gre za velik mejnik, in dodal, da je na začetku poti ocenjeval, da imajo le deset odstotkov možnosti za preživetje. Lani so 86 odstotkov prodaje ustvarili z modeloma 3 in Y, preostanek z starejšima in večjima avtomobilom S in X. Ustvarjene dobave v letu 2020 so bile tudi nad pričakovanji finančnih analitikov, delnica Tesle ki je že tako astronomsko visoko, je šla v času tega pisanja znova navzgor, tržna kapitalizacija pa je znašala 670 milijard dolarjev.

Z odobritvijo delničarjev podjetij PSA in FiatChrysler je bil storjen še zadnji korak k njuni združitvi in nastanku nove avtomobilske skupine Stellantis, ki bo po obsegu delovanja eden velikanov te industrije.Združitev se je napovedala že pred več kot letom dni, a je bila v negotovosti tako zaradi virusne krize in nato tudi zaradi protimonopolnih pravil, a jo je EU končno glede zadnjega pred časom le odobrila.Nova družba bo imela po približni oceni skupno letno prodajo 8,7 milijona vozil, 180 milijard evrov prometa in 400.000 zaposlenih. Skupno merjeno je znašal njihov dobiček iz dejavnosti lani skoraj deset milijard evrov, tržna kapitalizacija pa okrog 42 milijard evrov. Po velikosti bodo pred njo le skupine Volkswagen, Toyota ter Renault-Nissan-Mitsubishi. Prvi dve na leto izdelata več kot deset milijonov vozil, tretja nekaj manj kot devet milijonov.Najpomembnejši delničarji Stellantisa bodo Exor (podjetje italijanske družine AgnelIi) s 14,4-odstotnim deležem, za njimi je francoska družina Peugeot s 7,2 odstotka, francoska država s 6,2 in kitajski Dongfeng s 5,6 odstotka.​Predsednik podjetja bo dosedanji predsednik FiatChryslerja, glavni direktor pa, ki je doslej vodil PSA.Podjetji sta že ob prvem razkritju namena združitve napovedali, da bodo v štirih letih po združitvi prihranili pet milijard evrov na leto. Glavnina prihrankov naj bi bila ustvarjena s skupnimi nabavami in ter skupnimi konstrukcijskimi osnovami in pogonskimi sistemi za različne modele.Doslej niso govorili o tem, da bi zmanjševali proizvodnjo, čeprav ta v vseh primerih ni optimalno izkoriščena. Agencija Reuters navaja oceno analitične družbe LMC Automotive, po kateri sta imeli podjetji skupaj še pred krizo presežne zmogljivosti za skoraj štiri milijone vozil na leto.PSA in FiatChrysler imata sicer svoje obrate po vsem svetu, tako v Franciji, Italiji, Nemčiji, Poljski, Srbiji, ZDA, Kanadi, Mehiki, Braziliji, Argentini, Turčiji, Indiji in na Kitajskem. Prav v zadnji, ki velja za enega najpomembnejših trgov na svetu, so bili oboji doslej prisotni zelo obrobno.V združeni skupini bo delovala množica avtomobilskih znamk (Opel, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati Lancia, Abarth, Dodge), vprašanje je, kako bo s prihodnostjo vseh, saj jih je res veliko, nekatere pa zadnja leta niso bile posebej uspešne.