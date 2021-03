Stroj naredi (nekaj) sam

V nadaljevanju preberite:

Nekatere vnaprej predvidljive naloge v okolju, ki jih je mogoče avtomatizirati (tipično je to za skladiščne in proizvodne hale), lahko že uspešno opravljajo avtonomna logistična vozila, tako imenovani AGV. Prve »robotske vozičke« so sicer uvedli ponudniki, ki se že sicer ukvarjajo z novimi koncepti v transportu, glede na potencial trga pa jim sledijo tudi proizvajalci viličarjev.