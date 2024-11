Za toplarno Teš 324 milijonov evrov iz proračuna

Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, s katerim rešuje kurilno sezono v Šaleški dolini do pomladi 2027 ter preprečuje stečaj Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje. Strošek proračuna bo po oceni 323,9 milijona evrov.

Predlog zakona, ki gre v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku, predvideva izločitev Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje iz skupine HSE ter preoblikovanje Teša v javno gospodarsko službo, ki bo zagotavljala toploto v občinah Velenje in Šoštanj za 35.000 prebivalcev. Termoelektrarna se tako preoblikuje iz enote za proizvodnjo električne energije, ki bo zdaj sekundarni produkt, v toplarno. Brez tega zakona bi, kot so že pred časom povedali na ministrstvu za okolje, prostor in energijo (Mope), Teš in Premogovnik končala v stečaju. HSE namreč prihodnje leto ne bo več smel pokrivati razlike med višjo proizvodno in nižjo prodajno ceno elektrike.

Nov zakon bo veljal do 30. aprila 2027, s čimer si država kupuje čas za pokrivanje treh kurilnih sezon, da dolina zakoliči rešitve proti novemu alternativnemu viru ogrevanja ter za sprejem dveh pomembnih zakonov, to sta zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Šaleške regije. Omenjena bosta določila letnico zaprtja rudnika in smeri preobrazbe regije. Ta se bo financirala iz sklada za pravičen prehod, pri čemer bo regija morala imeti za evropsko financiranje pripravljene projekte.

Cena toplote, ki je v regiji najnižja v Sloveniji, bo fiksirana na ceno, ki velja 1. oktobra letos, letno se bo poviševala z rastjo življenjskih stroškov. Teš bo služil s prodajo toplote, pa tudi električne energije ter potencialno nekaterih drugih produktov, sicer pa bo morala razliko med stroški in prihodki kriti država. Do 30. aprila 2027 je predviden strošek 323,9 milijona evrov. Vlada bo pozvala SDH naj sredstva za to nadomestilo zagotovi iz dividend energetskih družb. Večino sredstev naj bi zagotovil HSE, kar je skladno z evropskimi pravili o državnih pomočeh.

K temu je treba prišteti še 80 milijonov evrov kredita Evropski investicijski banki za šesti blok. Tega bo plačeval Teš oziroma HSE.