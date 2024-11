Pravičnost prehoda in njegovih stroškov

V nadaljevanju preberite:

Zlati črni časi so mimo. Zdi se, da si v Šaleški dolini nihče ni predstavljal, da bo dejansko prišel čas, ko bo nekdo v premogovniku ugasnil luč. Tudi ko se je izkazalo, da so bile številke, s katerimi so postavili Teš 6, napačne. Tudi ko so nove številke pokazale, da je strošek marsikdaj večji, če premogovnik in Teš delata, kot če stojita. Upanje je logično. Premogovnik ni dajal le delovnih mest. Gradil je mesto, pomagal kulturi in športu. Če je mesto potrebovalo denar, je vedelo, kdo jih bo izkopal iz jame. A večni rešitelj je med kopanjem sam ostal (pre)globoko.