Stroške testiranja zavračajo delavci in delodajalci

Predstavniki turistične in gostinske dejavnosti se bodo jutri sestali z državnima sekretarjema ministrstev za gospodarstvo in za delo. O čem se bodo pogovarjali in kaj pričakujejo gostinci in turistični delavci? Se je število gostinskih lokalov v času epidemije znižalo? Zakaj ne morejo do državne pomoči?