Program dogodka:

Regija Adriatik kot prostor z lastnimi značilnostmi in tudi specifikami se nahaja pred izjemnimi izzivi. Ti so politični, ekonomski, družbeni. A zgodba je širša. Na dogodku Sidrišče digitalnega je v realnem: Strukturni izzivi regije med in po covidu-19 bomo namenili pozornost sistemskim in strukturnim izzivov prostora Adriatik in gospodarskemu sodelovanju med Srbijo in Slovenijo. Virtualni dogodek organizira ISR, medijska hiša Delo pa je medijski partner.12.00–12.05: Uvodni pozdravUdeležence dogodka bo pozdravil direktor Inštituta za strateške rešitve in odgovorni urednik revije The Adriatic Journal12.05–12.15: Uvodni nagovor, minister za finance Republike Slovenije12.15–12.25: Kako načrtujemo prihodnost?, partner in direktor ISR12.25–12.45: Kako se spreminja zavarovalniška panoga v regiji in kako digitalizacija vpliva na uporabniško izkušnjo?dr., predsednik Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (HANFA), direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN)Pogovor bo povezoval Tine Kračun.12.45–12.55: Zgodba naslovnice Adriatic Journal 2021 ali kako risati prihodnost– dr. Horowitz, ilustrator12.55–13.55: Slovensko-srbsko gospodarsko sodelovanje: Kje smo danes in kako ga okrepiti?, Petrol, predsednica uprave, NLB, predsednik uprave, Srbska gospodarska zbornica, predsednik, Telekom Srbija, predsednik uprave, Coface PKZ, predsednik uprave, Nectar grupa, generalni direktorPogovor bo povezoval, Delo, urednik gospodarske redakcije.