Subvencije za velike naložbe pošle že v prvem krogu

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, bo, kot kaže, že v prvem roku prijav razdelila vseh 88,5 milijona evrov subvencij.

Kot so sporočili iz agencije, so v prvem roku prejeli 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij, za sofinanciranje pa je na voljo 88,5 milijona evrov, ki bodo tako predvidoma porabljeni že v prvem roku, zato drugega roka za oddajo vlog, ki je bil predviden za 1. 10. 2022, najverjetneje ne bo. Informacija o prejemnikih in dodeljenih sredstvih bo znana, ko bo postopek ocene in izbora projektov zaključen, prijavitelji obveščeni o rezultatih razpisa in pogodbe podpisane, kar bo predvidoma v drugi polovici septembra. Takrat bo agencija lahko tudi z gotovostjo sporočila višino porabljenih sredstev in ali so ostala še neporabljena razpisana sredstva za drugi rok razpisa.

Gre za enega od ukrepov, ki jih v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja agencija. Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bosta prispevali k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Tako bodo prek razpisa subvencionirali naložbe v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest.

Razpis je namenjen podjetjem z investicijami v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pri tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.