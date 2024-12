Supermoč: Življenje je boksarski ring

Ljudi je strah. To dokazuje razmah nasilja in agresije. Strah ima tako veliko moč. Silovito močno vpliva na obnašanje mednarodne skupnosti, držav, družb in tudi posameznikov. Povzroča številne vojne, konflikte, nesoglasja.

A od kod mu ta presenetljiva moč, sploh, če vemo, da je super prevarant in blefer. Da je celo izvor naše domišljije?

Gosta zadnje epizode serije Supermoč v letu 2024, Gregor Poljanec Kirsch, body&mind coach in nekdanji pripadnik specialnih sil, ki je več kot desetletje služil v eni najzahtevnejših vojaških enot, in Denis Porčič - Chorchyp, profesionalni borec v največji evropski borilni organizaciji FFC ter številnih organizacijah, ki je tudi lastnik Kluba borilnih veščin Samurai, sta pripovedovala o strahu in sta enotnega mnenja. To je, da pogumni in modri ljudje priznajo strah, se znajo z njim soočiti, in to tako, da oni upravljajo z njim in ne obratno.

»Sodoben moški je uresničen le ob ženstveni ženski in partnerskem odnosu brez mask,« pravita Gregor Poljanec Kirsch in Denis Porčič - Chorchyp. FOTO: Marko Feist

Soočanje s strahom v ekstremnih situacijah je nekaj, kar sta Gregor Poljanec Kirsch in Denis Porčič Chorchyp doživela večkrat. Gregor opisuje, kako je bil med misijami v Afganistanu nenehno pod stresom, saj so obveščevalni podatki pogosto kazali na nevarne situacije. Kljub temu je moral obvladati svoj strah in se osredotočiti na nalogo. Podobno se Denis, ko stopi v boksarski ring, sooča s strahom pred fizično bolečino in porazom. A oba poudarjata, da v trenutku akcije strah izgine in um preide na višji nivo delovanja.

Pomiritev in nadzor stresa s pomočjo dihanja je ključna tehnika, ki jo uporabljata. Denis poudarja pomen dihanja kot mosta med simpatičnim in parasimpatičnim živčnim sistemom. Pravilno dihanje omogoča umiritev in boljši fokus, kar je ključno tako v ringu kot v vsakdanjem življenju. Gregor dodaja, da dihanje pomaga preklopiti iz stanja stresa v stanje miru, kar je nujno za učinkovito delovanje v ekstremnih situacijah.

Sanje ne padejo z neba, potreben je cilj in disciplina

Disciplina in red sta temeljni vrednoti, ki ju posameznik pridobi z izkušnjami v vojski in športu. V podkastu sta sogovornika poudarila, kako pomembna je disciplina pri doseganju dolgoročnih ciljev. »V vojski smo se vsakodnevno srečevali z urejenostjo, natančnostjo in točnostjo, kar je prispevalo k vzpostavitvi trdne strukture v življenju«, je dejal Gregor Poljanec Kirsch. Denis Porčič Chorchyp pa je dodal, da je disciplina ključna tudi pri premagovanju ovir, saj omogoča, da se osredotočimo na notranje vire motivacije namesto zunanjih vplivov, ki so pogosto kratkotrajni.

»Skozi borilne veščine posameznik spozna samega sebe in pridobi sposobnost obvladovanja čustev. To je ključnega pomena tako v ringu kot v življenju,« sta dejala v podkastu Gregor Poljanec Kirsch in Denis Porčič - Chorchyp. FOTO: Marko Feist

Borilne veščine prinašajo notranji mir in ravnovesje. »Skozi borilne veščine posameznik spozna samega sebe in pridobi sposobnost obvladovanja čustev. To je ključnega pomena tako v ringu kot v življenju. Notranji mir, ki ga prinašajo borilne veščine, omogoča boljše soočanje z vsakodnevnimi izzivi in stresom,« je dejal Porčič.

V podkastu Supermoč Gregor Poljanec Kirsch in Denis Porčič Chorchyp tudi o tem, da je: ključ do uspeha v tem, da se iz vsake izkušnje nekaj naučimo in to znanje uporabimo v prihodnosti.

ravnovesje med trdnostjo in sproščenostjo prinaša zmago v borbi (v ringu, poslu ali v življenju)

pri zasledovanju cilja pomembna pot in da ovire na poti niso nepremostljive, če imamo jasno vizijo.

v ranljivosti prava moč.

ljubezen največja sila in osnova za vse, kar počnemo v življenju.

sodoben moški uresničen le ob ženstveni ženski in partnerskem odnosu brez mask

za uspešno življenje potrebno ravnotežje sedmih področij. Katerim, prisluhnite v podkastu med 20. in 40. minuto.

velika razlika med znanjem, inteligenco in modrostjo.

receptu za doseganje notranjega miru in sreče.

Mladim je Denis Porčič Choorchyp svetoval, naj se osredotočijo na svoje cilje in najdejo motivacijo v sebi, namesto da iščejo zunanje potrditve na socialnih omrežjih. Gregor Poljanec Kirsch pa je k temu dodal, da je pomembno, da si posameznik postavi jasen cilj in se osredotoči nanj, saj mu to omogoča, da premaga ovire, ki se pojavijo na poti.

Za uspešno življenje je potrebno ravnotežje 7 področji. Med katerimi, prisluhnite v podkastu Supermoč. FOTO: Marko Feist

Disciplina, notranji mir, premagovanje ovir in osredotočenost so torej ključne lekcije, ki jih lahko pridobimo iz vojske in borilnih veščin. Te vrednote nam pomagajo, da se soočimo z izzivi in stresom v vsakdanjem življenju ter dosežemo svoje cilje.