Mirko Štular: Javni mediji morajo služiti celotni družbi, ne glede na politične ali kapitalske pritiske

V dobi družbenih omrežij, pretočnih platform in spreminjajočih se navad mladih generacij se tradicionalni mediji, kot je radio, soočajo s številnimi izzivi. Kako ohraniti relevantnost, kakovost in zaupanje poslušalcev? Kako združevati narod, informirati javnost ter navdihovati ljudi v svetu, kjer prevladujejo hitrost, senzacionalizem in vse večja fragmentacija občinstva? Z Mirkom Štularjem smo se pogovarjali, kako vodstvo nacionalnega radia odgovarja na te izzive, kakšna je prihodnost radijskega medija in zakaj radio poleg časopisa in televizije še vedno velja za eno najmočnejših orodij javnega interesa.

Radio omogoča neposredno, a ne preveč vsiljivo komunikacijo; občutek, da nekdo govori in tudi prisluhne. FOTO: Marko Feist/Delo

Digitalizacija je prinesla pasti in priložnosti radiu

Radio je skozi zgodovino preživel številne izzive in grožnje, od pojava televizije do vzpona interneta in socialnih omrežij. Televizija je sprva veljala za največjo grožnjo, saj je ponujala vizualno komponento, ki je radio ni mogel zagotoviti. Kljub temu se je radiu uspelo obdržati in celo okrepiti svojo vlogo. Internet je prinesel nove izzive, saj so ljudje začeli dostopati do vsebin na zahtevo, vendar je radio pokazal izjemno prilagodljivost in se uspešno vključil v digitalno sfero. Socialna omrežja so še dodatno spremenila medijsko krajino, vendar radio še naprej ohranja svojo prisotnost, kar je dokaz njegove trdoživosti.

»Radio je izjemno fleksibilen medij, ki se lahko hitro odzove na spremembe v okolju. Je zelo dober posnemovalec življenja in medosebnih odnosov, kar mu omogoča, da ostaja relevanten. Radio nagovarja poslušalce na način, ki je oseben in neposreden, vendar ne vsiljiv. To ustvarja občutek bližine in zaupanja, kar je še posebej pomembno v kriznih časih,« je v podkastu Supermoč dejal Štular.

Medijsko opismenjevanje je ključ za demokracijo

Glede moči radia in vpliva influencerjev je Štular poudaril, da radio še vedno igra pomembno vlogo v družbi, čeprav se sooča s konkurenco influencerjev in algoritmov, ki oblikujejo medijsko krajino. Izpostavil je potrebo po medijskem opismenjevanju, da bi ljudje bolje razumeli, od kod prihajajo informacije in kako jih kritično ocenjevati.

Mirko Štular je med drugim omenil, da se moč medija meri tudi z njegovo sposobnostjo ujeti mlajše generacije. »Radio se sooča z izzivi, ko gre za mlade generacije in pretočne vsebine. Mladi so navajeni na takojšnjo dostopnost vsebin prek platform, kot so netflix, spotify in youtube, kar pomeni, da mora radio najti načine, kako ostati relevanten in predvsem privlačen. Ključni sta razumevanje mlade generacije in prilagajanje novim trendom. To vključuje ustvarjanje vsebin, ki so prilagojene njihovim interesom in načinu življenja, ter zagotavljanje, da so te vsebine dostopne na platformah, ki jih mladi uporabljajo,« je v podkastu še povedal Mirko Štular.