Svet nestrpno pričakuje odločitev skupine Opec+

V nadaljevanju preberite:

Skupini Opec+ se spet ni uspelo dogovoriti o povečanju proizvodnje črnega zlata. Glavna krivca za nesporazum sta Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, sicer dolgoletna regijska partnerja na področju proizvodnje in izvoza nafte. Jabolko spora je predlog skupine Opec+ za povečanja proizvodnje nafte za 400.000 sodov na dan med letošnjim avgustom in koncem leta. Združeni arabski emirati so predlog zavrnili in posledično smo lahko priča visoki volatilnosti cen nafte.