Švicarji rešujejo Credit Suisse, čakamo na odločitev ECB

Švicarska centralna banka je sporočila, da bo problematični bančni velikanki Credit Suisse zagotovila 50 milijard švicarskih frankov dodatne likvidnosti in hkrati odkupila tudi do tri milijarde frankov njenega dolga. Delnice Credit Suisse, ki so včeraj izgubile kar 30 odstotkov vrednosti, so sicer danes pridobile dobrih 24 odstotkov, finančni trgi, ki jih pretresajo padci bančnih delnic, pa se pri tem sprašujejo o širših posledicah nestabilnosti, ki jih je sprožil nedavni propad kalifornijske banke SVB.

Oči javnosti so zdaj uprte v zasedanje Evropske centralne banke, ki bo danes spet odločala o zvišanju ključnih obrestnih mer. Če je še prejšnji teden prevladovalo prepričanje, da bo svet ECB tokrat znova dvignil obrestne mere za 50 bazičnih točk, pa najnovejše turbulence povečujejo pričakovanja, da bo tokratna podražitev denarja za polovico manjša.

Več bo znanega popoldne, ko bo odločitve sveta ECB in najnovejše ekonomske napovedi na novinarski konferenci pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde.