Tehnika je poklicni izziv (tudi) za dekleta

Po zadnji raziskavi evropske komisije iz leta 2018 ima Slovenija med državami EU največ diplomantk na področju študijev STEM – naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Z dvajset diplomantkami STEM na tisoč oseb v starosti od 20 do 29 let smo na prvem mestu v Evropi.



»Ti podatki so varljivi in ne prinašajo razlogov za veselje. Še vedno lahko govorimo o pomanjkanju ženskih talentov v nekaterih klasičnih inženirskih sferah, kot so elektrotehnika, strojništvo, računalništvo, kjer je v povprečju okoli 30 odstotkov žensk,« pravi Medeja Lončar, direktorica Siemensa Slovenija.