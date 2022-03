Težko izvedljive grožnje Kremlja

V nadaljevanju preberite:

Odločitev Vladimirja Putina, da bo Rusija »neprijateljskim državam« zaračunavala plin v rubljih, je zvišala vrednost rublja in za kratek čas tudi zemeljskega plina. Verjetno je bil to glavni cilj. Z višjo ceno energentov Rusija dobi več denarja od njihove prodaje. Realno bo tak ukrep Gazprom težko izvedel in Rusiji bi se lahko poteza tudi maščevala.

Putinu je s proti ukrepi na finančnem področju že spodletelo, ko je prepovedal plačila finančnih obveznosti tujim vlagateljem. Zakaj bo Gazprom težko sledil navodilom Putina? Kakšne bi bile posledica plačil v rubljih? Kako se odvijajo transakcije z zemeljskim plinom?