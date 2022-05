Tretji val opojnega napitka tudi v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Posel praženja kave bi lahko primerjali s pivovarskim: imamo nekaj velikih pražarn, ki obvladujejo večino trga, in številne mikropražarje, katerih tržni deleži so relativno majhni, a so zato njihove kave bolj butične. Ledino mikropražarskega posla pri nas je začela pred dobrimi desetimi leti orati pražarna Escobar, ki velja za pionirja. Leta 2014 sta svoja vrata odprla še Iconic in mikropražarna Zadruge Buna, leto pozneje Coronini in Stow, leta 2016 Kolektiv 22 in tako naprej. Goat Story in Mariposa sta se posla lotili med zadnjimi.