Trg stanovanj v ZDA prekipeva od zdravja

V nadaljevanju preberite:

Če želimo celovito sliko o tem, kaj se dogaja na svetovnih finančnih trgih, je dobro z najmanj enim očesom spremljati dinamiko gibanj nepremičninskih trgov. Ameriške stanovanjske nepremičnine so posebno zanimive. Vrednost so pridobivale tudi med pandemijo, po začetku odpiranja gospodarstva pa so cene enodružinskih hiš dobesedno poletele v nebo.