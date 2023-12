Trgovci kopičijo odškodninske zahtevke zaradi omejevanja cen

V nadaljevanju preberite:

Nedavno znižanje marž trgovcem z naftnimi derivati na mesec odnese okoli deset milijonov evrov, kažejo naši izračuni. Skupna vrednost posegov na področju cen, kjer vlada ni zagotovila nadomestila oškodovancem, znaša okoli 400 milijonov evrov, in to potencialno lahko bistveno poslabša razmere v javnih financah. Kdo, za koliko in zakaj toži državo? Kdo o tem še razmišlja? Zakaj so posegi v cene zdaj sporni?