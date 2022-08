Trgovinski primanjkljaj tudi z Rusijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo je bila vsa leta do zdaj v našo korist. V Rusijo smo izvozili najmanj dvakrat, tudi trikrat toliko blaga, kot smo ga iz nje uvozili. Podatki statističnega urada (Stat) iz prvih štirih mesecev letošnjega leta kažejo, da je Rusija znatno povečala uvoz v našo državo – kar za 140 odstotkov, medtem ko se pričakuje, da bo zaradi sankcij EU izvoz v Rusijo bistveno slabši.

blagovna menjava med slo in rus

Izvoz iz Rusije v Slovenijo se je v prvih štirih mesecih povečal za skoraj 170 milijonov evrov, večina rasti pa izvira iz višjih cen in ne višje količinske vrednosti, ta je v resnici upadla za 4 odstotke.

»Za naše gospodarstvo to pomeni slabšanje razmer v plačilni bilanci. Z drugimi besedami, ne ustvarjamo več presežka v blagovni menjavi, temveč se spoprijemamo s primanjkljajem. To pomeni, da denar zapušča Slovenijo. Cene surovin niso edini razlog, so pa ključni. Pri tem se moramo zavedati, da ceno surovin določa trg in da nanje Slovenija ne vpliva, ker je marginalna porabnica,« je pojasnil Bojan Ivanc, glavni analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Bojan Ivanc, GZS: Denar zapušča Slovenijo. Cene surovin niso edini razlog, so pa ključni. FOTO: Voranc Vogel

Izgubljeni milijoni

Leta 2020 je iz Slovenije v Rusijo izvažalo blago in storitve 457 podjetij, večino tega izvoza je opravilo od 10 do 15 največjih podjetij. ­Rusija ni ena izmed pomembnejših trgovinskih partneric Slovenije, kljub temu pa skoraj 900 milijonov evrov, kolikor slovenska podjetja v povprečju zaslužijo na ruskem trgu, ni zanemarljivih. Od tega okoli 40 odstotkov poslov odpade na Krko, ki je kot farmacevtska družba bistveno manj podvržena sankcijam kot večina preostalega dela slovenskega izvoza v Rusijo.

Za klasični cestni prevoz iz Evrope v Rusijo je ostala le še možnost dobave prek meje z Latvijo. Foto Gints Ivuskans/AFP

Zaradi aprilskih sankcij proti Rusiji in Belorusiji in povratnih sankcij Belorusije proti EU se podjetja že dlje časa ukvarjajo z zapleti pri dobavi blaga. Za klasični cestni prevoz iz Evrope v Rusijo je ostala le še možnost dobave prek meje z Latvijo. Prepustna zmogljivost na ruski meji z Latvijo je veliko manjša kot na meji z Belorusijo, saj imajo le dve mejni kontrolni točki, zmogljivost vsake pa je 120 avtomobilov na dan. Na meji nastajajo kolone do 1200 avtomobilov. Povprečen čas prečkanja meje je od pet do sedem dni, je prek GZS nedavno sporočila Tatjana Morozova, lokalna sodelavka za področje gospodarstva pri veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi.

Kot je zapisala, je nedavno ruska vlada pripravila osnutek odloka, s katerim bodo prepovedali vstop v državo vsem evropskim prevoznikom, kar v praksi pomeni, da bo najverjetneje 1. oktobra treba blago pretovarjati ne le na beloruski meji, ampak tudi na latvijski. Ostale bodo še možnosti dobave prek Kazahstana, Kirgizije, Turčije in Kitajske. Tranzitni časi, ki so se povečali od nekaj dni do več kot meseca, bodo tako še daljši.

Očitki na seznam prepovedanega blaga

Marsikatero podjetje se zaradi nastalih razmer sprašuje, komu sankcije v resnici škodijo. Matej Rogelj, direktor mednarodnega poslovanja pri Gospodarski zbornici Slovenije, je pojasnil, da »marsikatero podjetje ugotavlja, da sankcije bolj škodijo nam kot Rusiji«.

Poleg logističnih težav, ki jih rešujejo, se srečujejo z dodatnimi ovirami, ker ne morejo končati začetih poslov. Čeprav vsebinsko gledano njihovo blago ne bi smelo biti na seznamu prepovedanega blaga, se je tam znašlo. Takšni so na primer večji hladilniki, ki se uporabljajo za hlajenje zelenjave in sadja, ali peči v pekovski industriji. V praksi to pomeni, je pojasnil Rogelj, da so podjetja prejela denar za dobavo izdelkov, a ker jih iz različnih razlogov niso dobavila do 10. julija, jih imajo zdaj v skladiščih. Partnerjem morajo vrniti denar, izdelkov pa ne morejo prodati komu drugemu, ker so običajno izdelani po naročilu, za točno določenega kupca.

Predorska peč se je znašla na seznamu prepovedanih izdelkov. A Gostol se že pripravlja na prodajo drugje. Izvažajo sicer med drugim tudi Belgijo, na Nizozemsko, Norveško, Finsko, v Italijo in ZDA. in drugod. FOTO: Željan Katja

Vse to se bo gotovo pokazalo v blagovni menjavi, ki bo po pričakovanjih ob koncu leta veliko slabša kot leta prej in zagotovo negativna. Iz skupine Gostol, ki je na ruskem in ukrajinskem trgu na leto ustvarila od dvajset do štirideset odstotkov prometa, so nam pojasnili, da so sklenjene posle zaključili do 10. julija, ko je začela veljati aprila sprejeta uredba, po kateri je tunelska peč vključena na seznam blaga, za katero velja prepoved izvoza na ruski trg, ker da bi lahko to prispevalo h krepitvi ruskih industrijskih zmogljivosti, katerikoli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji.

»Ne vem, zakaj so se peči znašle na seznamu. Slovenski pristojni organi so nam odgovorili, da seznam ni bil v njihovi pristojnosti,« nam je pojasnila pomočnica direktorja skupine Gostol Mojca Gruzovin Brenčič. Po njenih besedah z nezadovoljstvom gledajo na sankcije tudi njihovi konkurenti iz Francije in Nemčije. V Rusijo izvažajo tudi drugo investicijsko opremo, ki ni na seznamu sankcij. »A ker za proizvodnjo opreme potrebujemo okoli devet mesecev, si ne upamo sklepati novih poslov, ker ne vemo, kaj se bo do takrat zgodilo. Usmerjamo se raje na druge trge,« nam je pojasnila.

Rusija brez človeškega kapitala

Rok Spruk iz Ekonomske fakultete v Ljubljani je pojasnil, da je sreča, da v primerjavi s Poljsko, Madžarsko in Slovaško slovensko gospodarstvo ni tako izpostavljeno ruskemu trgu. »Tudi struktura naših malih in srednje velikih podjetij je takšna, da so odporna na tveganja in se hitro preusmerijo drugam.« Po njegovih besedah bi moralo biti to opozorilo, da ima poslovanje v rigidnih okoljih, kjer vladajo klike in ni močnega intencionalnega okvira, svoja tveganja.

»Takšni trgi imajo za mala in srednje velika podjetja prevelika sistemska tveganja.« Po njegovem mnenju je »neodgovorno, da zdaj podjetja apelirajo na državo, naj jim pomaga z intervencijami«. Čeprav po drugi strani, glede na to, kako je slovenska politika svojčas promovirala gospodarsko povezovanje z Rusijo, je poudaril Spruk, zdaj podjetja morda upravičeno pričakujejo njeno pomoč.

»Zahod bi lahko z bolj inteligentnim pristopom ruske državljane odvrnil od Putina in povabil k sebi vse njihove študente, inženirje, medicinsko osebje ... Trenutno počnemo ravno nasprotno,« meni Rok Spruk.

V zvezi s sankcijami, ki jih je uvedla EU, se je tudi po njegovem mnenju treba vprašati, komu so namenjene, ali ruskim državljanom ali članom režima, ki podpira Vladimirja Putina in vojno. »Velika napaka je, da smo zaprli pot ruskim državljanom v Evropo, ker je edina pot, da bi se Putinovi nasprotniki lahko uprli oblasti, ta, da bi zapustili državo. Kaj bi Rusija brez človeškega kapitala? Zahod bi lahko z bolj inteligentnim pristopom ruske državljane odvrnil od Putina in povabil k sebi vse njihove študente, inženirje, medicinsko osebje ... Trenutno počnemo ravno nasprotno.«

Analiza sankcij, ki jih je zahod uvajal zadnjih dvajset let proti avtokratskim režimom, recimo v Iranu ali Siriji, po Sprukovih besedah kaže, da te nikjer niso strmoglavile režima. »V Siriji so sankcije prepovedale uvoz suhega sadja, ki ga proizvajajo majhne družinske sirske kmetije. Sankcije ZDA proti Venezueli so strle njihovo gospodarstvo, saj je njihov BDP na prebivalca padel na raven Haitija, toda podpora Nicolásu Maduru je večja kot kdaj prej.« Podobno bo po njegovem z Rusijo, ki jo bodo sankcije na srednji ali dolgi rok gotovo ekonomsko izjemno ošibile, vendar političnega sistema ne bodo zamajale.