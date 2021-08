Triglav odpira mobilni cenilni enoti v Kamniku in Žalcu

Pri prijavi škode zavarovancem svetujejo:

Pred prijavo naj preverijo kritja na svojih zavarovalnih policah.

Če je varno in mogoče, naj posnamejo nekaj fotografij, ki naj čim natančneje prikazujejo škodo. Zavarovanci naj, če je le mogoče, shranijo poškodovane predmete, dokler se s predstavnikom zavarovalnice ne dogovorijo o nadaljnjem poteku reševanja škodnega zahtevka.

Pri oddaji prijave naj poškodovane stvari čim natančneje navedejo, priložijo morebitne fotografije ter pripišejo tudi telefonsko številko in številko transakcijskega računa, kamor lahko zavarovalnica nakaže zavarovalnino.

V Zavarovalnici Triglav po neurju, ki je v nedeljo zvečer zajelo nekatere dele Slovenije, lastnike poškodovanih nepremičnin in lastnike vozil, ki so utrpela poškodbe le na pločevini, spodbujajo k prijavi škode na daljavo, hkrati pa so sklenili odpreti mobilni cenilni enoti na območju Kamnika in Žalca. Lastnikom vozil s poškodovanimi stekli, žarometi ali vzvratnimi ogledali namreč priporočajo obisk cenilnih mest.Kot je znano, so se v nedeljo popoldne po državi razširila neurja ponekod tudi z močno točo, kar je povzročilo škodo tako na vozilih kot na nekaterih nepremičninah. Da bi zavarovancem poenostavili postopek reševanja škodnih zahtevkov, bo Zavarovalnica Triglav na območjih Žalca in Kamnika, kjer je bilo škod več, v prihodnjih dneh postavila tudi mobilni cenilni enoti, sporočajo iz Triglava.Kljub temu pa zavarovance, ki so utrpeli škodo na nepremičninah ali je neurje poškodovalo le pločevino njihovega vozila, pozivajo, da škodo prijavijo na daljavo. To lahko storijo prek spletne strani ali prek mobilne aplikacije Triglav asistenca, na voljo pa sta jim tudi digitalna poslovalnica i.triglav in 24-urna dežurna telefonska številka.V Triglavu še opozarjajo, da z oddajo prijave zavarovancem ni treba hiteti, saj zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi prijave, starejše od treh dni po dogodku. Ocene, kolikšno škodo je povzročilo neurje konec tedna, na Triglavu še nimajo.