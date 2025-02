Trump in umetna inteligenca kot dobitna kombinacija?

Ameriška centralna banka (Fed) je na sredinem rednem zasedanju jasno sporočila, da bo obrestne mere ohranila v razponu 4,25 odstotka – 4,5 odstotka za nedoločen čas. Predsednik Feda Jerome Powell je poudaril, da bodo z znižanjem stroškov zadolževanja počakali, dokler ne bo več jasnosti glede ekonomskih učinkov politike predsednika Donalda Trumpa, zlasti na področjih priseljevanja, carin, fiskalne politike in regulacije, in dodal, da se bodo ti sčasoma razjasnili. Vlagatelji še vedno pričakujejo prvo znižanje obrestnih mer do julija, pri čemer obstaja 80-odstotna verjetnost, da bo drugo znižanje do decembra.

Ekonomski podatki so pokazali, da je temeljna inflacija decembra narasla manj od pričakovanj, kar je prva tovrstna sprememba v zadnjih šestih mesecih. Powell je ponovil, da se zaradi stabilnosti ameriškega gospodarstva in trga dela Fedu ne mudi začeti zniževati obrestno mero in da želijo videti več zaporednih mesečnih podatkov, ki bi potrdili trajno znižanje inflacije.

Prejšnji teden je bil zaznamovan z objavami četrtletnih rezultatov največjih tehnoloških podjetij na svetu. Microsoft je sicer objavil zelo dobre rezultate, a obenem sporočil, da bo rast njegovega oblačnega poslovanja v tekočem četrtletju nekoliko počasnejša, saj se podjetje sooča z omejitvami pri gradnji podatkovnih centrov, potrebnih za podporo po izjemnem povpraševanju po njegovih produktih umetne inteligence (AI). Microsoft velja za vodilnega na področju komercializacije umetne inteligence, predvsem zaradi tesnega partnerstva z OpenAI, razvijalcem chatgpt. Skupaj s konkurenti Googlom in Amazonom Microsoft vlaga rekordne vsote v čipe in podatkovne centre, ki so potrebni za energijsko zahtevne storitve AI. Podjetje načrtuje, da bo v tekočem fiskalnem letu porabilo 80 milijard dolarjev za podatkovne centre, osredotočene na AI.

Podobno kot Microsoft tudi podjetje Meta Platforms vse stavi na razvoj umetne inteligence. Mark Zuckerberg, izvršni direktor podjetja Meta Platforms, je izrazil veliko zaupanje v svojo strategijo umetne inteligence in napovedal, da bo leto 2025 ključno za razvoj AI-asistentov. Po njegovih besedah bo Meta AI postal najbolj uporabljan AI-asistent na svetu, saj bo dosegel več kot milijardo uporabnikov. Meta intenzivno vlaga v infrastrukturo AI, pri čemer bo v prihodnosti porabila stotine milijard dolarjev za razvoj lastne tehnologije in izboljšanje konkurenčnih rešitev. Prihodki iz oglaševanja na facebooku in instagramu še naprej predstavljajo večino prihodkov podjetja. Zuckerberg je komentiral nedavni preboj kitajskega zagonskega podjetja AI DeepSeek, ki je razvilo model AI z nižjimi stroški in manjšimi potrebami po računalniški moči, kar je vplivalo na padec vrednosti tehnoloških delnic v ZDA in Evropi, in sicer priznava, da ima DeepSeek nekatere inovacije, ki bi jih Meta lahko uporabila ter tako znižala stroške AI in obenem izboljšala tehnologijo. Trumpova vlada, ki si zelo želi zgraditi svojo lastno ameriško infrastrukturo AI, zelo podpira ameriška tehnološka podjetja, kar Meta Platforms vidi kot veliko priložnost za pospešen tehnološki razvoj in inovacije.