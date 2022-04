Tržne informacije so privlačne tudi za vlagatelje

V nadaljevanju preberite:

S&P Global slovi kot eden od vodilnih ponudnikov bonitetnih ocen, finančnih indeksov in poročil o surovinskih trgih. Februarja letos so zaključili 44 milijard dolarjev vreden prevzem IHS Markita, vodilnega svetovnega ponudnika podatkov in analitike na podjetniškem ter državnem segmentu, ob tem pa so prisotni v vseh industrijah.