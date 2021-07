Tudi organizatorji dogodkov so se znašli v novem in njim neznanem okolju

V nadaljevanju preberite:

Virusna pandemija je zahtevala velike in hitre spremembe v industriji dogodkov in prireditev, ki je bila (in še vedno je) med najbolj prizadetimi.



Prav zdaj namreč išče in postavlja nove temelje, na katerih bo lahko gradila v prihodnje. Veliko teh temeljev bo tehnoloških, saj je jasno, da tako imenovana nova normalnost, v kateri se je večina poslovnih dogodkov in konferenc preselila na splet, kliče po večji uporabi tehnologije. Ne glede na to, ali se dogajajo na spletu, na lokaciji ali v hibridnem modelu, bodo dogodki, ki bodo prilagodljivi, dajali prednost varnosti in na nove načine ustvarjali vrednost za udeležence.